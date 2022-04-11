ALTILI masa muhalefet liderlerinin Derin Amerika- Avrupa'nın bir araya getirdiği inkar edilemez bir gerçek. Nitekim ABD Başkanı Biden de "Dostlarımızı (Kemal bey ve kankalarını ) iktidara getireceğiz" demişti. Geçen haftalarda 200 yıldır dünyanın kanını emen, doların arkasındaki en güçlü aile Rothschild'in siyasi ve ekonomik operasyonlar dergisi THE ECONOMIST, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CUMHURBAŞKANI ADAYI olarak ilan etti.

Bilindiği gibi Rotschild Ailesi, Biden'ı iktidara getiren küresel çetenin başında geliyor. Bu gerçekler ışığında net olarak söyleyebiliriz ki Kılıçdaroğlu ve kankaları, Derin Amerika- Avrupa tarafından destekleniyor.

Kılıçdaroğlu ve yavruları masalarda toplanıyorlar, gizli ortakları PKK'nın siyasi kolu HDP, kurdukları masalarla övünüyorlar. Tek işleri eski rejime dönmek. Altılı masanın toplantı günleri de tuhaf. Ya tarih bilmiyorlar, ya da gerçek yüzlerini gizlemiyorlar.

İlk toplantılarını 28 Şubat'ta yaptılar.

Malum 28 Şubat darbecileri ile aynı paralelde olduklarını ilan ettiler.

İkinciyi, 12 Mart'ta yapacaklardı, "Laf olur" diye 27 Mart'a aldılar!

Malum 12 Mart'ta askeri cuntalar darbe yapma tehdidi ile başbakanı istifa ettirmişti. Altılı masa, üçüncü toplantı için 24 Nisan'ı açıkladı. 24 Nisan, Ermeni çetelerinin sözde iddiaları ve son olarak ABD Başkanı Biden'ın küstah bir kararla o günü resmen tanıdığı gün olarak biliniyor.

Büyük ihtimalle dördüncüyü 27 MAYIS'TA yapacaklar.

Her şeyi bir tarafa bırakın, sadece altılı masanın toplantı günlerini belirlerken ne kadar milli düşüncelerden uzak olduğu ortada. Rotschild'in kankası Kemal Kılıçdaroğlu ile ortakları Atlantik ötesinden aldıkları suflelerle eski parlamenter sistem telaşı içindeyken Başkan Erdoğan hem diplomasi hem enerji bazında BÜYÜK TÜRKİYE PROJELERİNİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYOR. Başkan Erdoğan- Türk Devlet aklı, enerji alanında gerçekleştirdiği enerji atılımları ile enerji denklemlerini değiştiriyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog koşarak Ankara'ya geldi.

Alman Başbakanı ilk yurt dışı ziyaretini, Başkan Erdoğan'la konuşmak için Ankara'ya gerçekleştirdi. Evet. Avrupa'nın enerji kaderi Türkiye'nin elindedir.

İsrail Başbakanı Benet de yakında Türkiye'ye geliyor. Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya gönderilmesinde Türkiye kilit ülke.

Artık giderek daha gerçekçi hale gelen İsrail-Türkiye enerji işbirliği sayesinde Türkiye kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırmıştır.

Başkan Erdoğan, Özbekistan ziyaretinden dönerken Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kilit ülke olduğunu vurgulayarak İsrail'in Doğu Akdeniz yataklarından Türkiye'ye doğalgaz boru hattı döşeneceğini, Avrupa'ya kadar uzanan STRATEJİK BİR HATTIN DAHA DEVREYE gireceğini açıkladı.

SONUÇ: Derin ABD-Avrupa altılı masa üzerinden karanlık planlarını yaparken Başkan Erdoğan liderliğindeki Türk devlet aklı 2023 sonrası dünyasına hazırlanıyor. Başkan Erdoğan-Türk Devlet aklı, Karadeniz ve Akdeniz'de müthiş enerji hamleleri yapıyor. Türkiye'nin sondaj gemileri Kanuni ve Fatih, Karadeniz'de çalışmaya başladı.

Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden doğal gaz akışını 2023 yılı ilkbahar aylarında sağlamayı başaracaklar. Yavuz Sondaj Gemisi de Doğu Akdeniz'de yeni rezervler bulmaya çok yakın.

Türkiye gelecek yılların enerji fiyatlarının belirleneceği bir küresel enerji merkezi konumuna geliyor.

100 yıl önce nasıl Sevr'i yırtıp attıysak, bugün de Mavi Vatan'da bize dayatılmak istenen Sevr'i de aynı şekilde yırtıp atıyoruz. Anlaşıldı mı Kemal Bey?