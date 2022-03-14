BAŞKAN Tayyip Erdoğan'la görüşmek için liderler adeta sıraya girdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldi. Bugün de Almanya Başbakanı Soltz'un gelmesi bekleniyor. Peki bu ziyaretlerin sebeb-i hikmeti nedir acaba! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı, enerji bağımlılığı diye bir gerçeği ortaya çıkardı. Avrupa titremeye başladı. Türkiye'nin enerji denkleminin kilit ülkesi olduğu güneş gibi parladı. Avrupa'nın enerji kaderi Başkan Erdoğan ile Türkiye'nin elinde. Bu nedenle Almanya Başbakanı Soltz, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye koşarak gelip enerji denklemini Erdoğan'ın açması konusunda fikrini alıyorlar. Perşembe günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ankara'da Başkan Erdoğan'la buluşması da son derece önemli. Ukrayna savaşı ile enerji dengeleri sarsılırken, Türkiye parlıyor. Türkiye'den geçen, Azerbaycan'a doğal gaz taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın, Avrupa'nın gelecekte titremesini ortadan kaldıracak bir proje olduğu görülüyor. Avrupa'yı titretmekten kurtaracak ikinci proje de Türkiye ile İsrail arasındaki olası Doğu Akdeniz Boru Hattı projesi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara'ya gelmesi ve İsrail gazını Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak yeni Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi, jeopolitik özelliklere işaret ediyor. TANAP konusunda Erdoğan-Aliyev ve Doğu Akdeniz Yeni Boru Hattı konusunda ERDOĞAN-SOLTZ-HERZOG görüşmeleri AVRUPA'NIN GAZ tedarikinde kaderini belirleyecek.

Başkan Tayyip Erdoğan "TANAP bir bölgesel barış projesidir. Doğu Akdeniz Yeni Boru Hattı da yepyeni bir dönemi başlatmaya matuftur" demişti. Başkan Erdoğan EastMed konusunda ise "Türkiye'siz bu iş olmaz" ifadesini kullanmıştı.

Olmadığı da ortaya çıktı. Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya birçok parametresi var.

İdeal yol, Türkiye üzerinden gitmesi. Bunun için sayısız neden var... Türkiye'nin bir enerji merkezi haline gelmek için uzun süredir yürüttüğü stratejiye uygunluğu, enerji güvenliğinde Türkiye'nin güçlü kararlılığı, NATO ve Avrupa ülkesi olarak Türkiye'nin Avrupa'ya güven vermesi, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorunlarının diplomatik yollardan çözümüne katkı sağlama olasılığı...

İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs Rumları'nın arkasından çekilmesi sonucu Doğu Akdeniz tansiyonunun düşmesine katkısı.... Türkiye'nin teklif ettiği, Doğu Akdeniz gazından kazan-kazan formülüne göre, ortak iş yapılmasının önünü açması.

İsrail'in Türkiye ile anlaşmasının ardından, Mısır'ın da Türkiye ile anlaşması, Doğu Akdeniz için yeni ve kabul edilebilir bir ekonomik haritanın çıkarılacak olması... Doğu Akdeniz'de gaz aramasını yapacak yabancı ülkelerin gemilerinin ve Türk sondaj gemilerinin birbirinden haberdar olarak çalışmasına katkı sağlaması. Almanya'nın (AB) Rusya bağımlılığından kurtulmak için başlattığı yeni arayışlarda TANAP VE DOĞU AKDENİZ GAZININ çok önemli jeopolitik, siyasi ve diplomatik gelişmelere konu olması.

SONUÇ: BÜYÜK ÜLKELER, BÜYÜK LİDER ÇIKARIR, BÜYÜK İŞ YAPAR. YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULURKEN, BAŞKAN TAYYİP

ERDOĞAN-BÜYÜK TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ, KÜRESEL AKTÖR OLARAK JEOPOLİTİK VE JEOEKONOMİK İLİŞKİLERİNİ İLMEK İLMEK ÖRÜYOR. TÜRKİYE'NİN 21'İNCİ YÜZYILIN YILDIZI OLMA YÜRÜYÜŞÜ HAYIRLI OLSUN...