TARİHİN hiçbir döneminde Amerika ve Rusya direkt olarak hiç savaşmamışlardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bölgesel savaşlar çıkarmışlar, vekillerini, kontrol altındaki devletleri savaştırmışlar, kendi ordularını çatışmaya sokmamışlardır. Bu savaşların ardından dünyayı paylaşmışlardır. Ukrayna'ya bakınız. Biden, büyük projeleri eşliğinde Ukrayna'yı Rusya'ya peşkeş çekti. ABD ile Rusya, yine direkt savaşmıyorlar.

ABD (NATO) orduları ile Rus ordusu çarpışmıyor. Ukraynalıları savaştırıyorlar, ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin, bir savaş tiyatrosu sahneye koydular. Rus orduları Ukrayna'yı bombalıyor, şehirlerine giriyor. Ukraynalılar çarpışıyor, ölüyor.

ABD-Biden, "Rusya'ya karşı, NATO orduları savaşa girmeyecek. Amerika Ukrayna'ya asker göndermeyecek, ekonomik yaptırımlar getireceğiz.

Eğer asker gönderirsek, ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR" diye dünyanın gözünün içine baka baka tiatral konuşmalar yapıyor. Rusya lideri Putin, "Nükleer silahlarımızı alarma geçirdik.

ABD-NATO, bize dokunursa, savaşırız" diyor ve üçüncü dünya savaşı tehdidiyle insanları korkutuyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda, Nazi Almanyası'nı ezmek için, ABD ile Rus orduları beraberce BERLİN'e girdiler.

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki YALTA'da ABD Başkanı Rooswelt, Rusya lideri Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchil buluştular. DÜNYAYI PAYLAŞTILAR. Berlin'i böldüler.

Berlin duvarı ile Batı ile Doğu'yu iki KUTUBA ayırdılar. Bir tarafta liberaldemokrat kutup, diğer yanda komünist Rusya kutbu bağlamında 20'nci yüzyıl DÜNYA DÜZENİNİ kurguladılar. Diğer ülkeler de bu iki kamptan birine katılmak zorunda kaldı. Yalta'dan sonra Amerika ve Rusya, dünyanın çeşitli yerlerinde bölgesel savaşlar çıkardılar. Ama orduları hiç çarpışmadı. Kontrol ettikleri ülkeleri savaştırdılar. Vekillerini sahaya sürdüler.

1989 yılına kadar soğuk savaş dönemi sürdü. Berlin Duvarı 1989'da yıkıldı.

Sovyetler Birliği 1991 yılında çöktü. ABD TEK KUTUP olarak dünyaya şekil verdi.

Sovyetlerin eski nüfus alanı Doğu Avrupa ülkeleri tek tek NATO üyesi yapılarak Amerika (Avrupa) tarafından siyası olarak kontrol altına alındı. 2 bin yıllarının başında Putin, Rusya federasyonunu adım adım tekrar canlandırmaya başladı.

2010'lu yıllarda dünya tekrar Rusya ve yükselişe geçen Çın ile beraber çok kutuplu sürece girdi. Dünyanın paylaşım kavgası her geçen gün hızlanıyor. ABD, Rusya'yı askeri kabiliyetinden dolayı önemli bir tehdit olarak değerlendirdiğini, Çin'in ise 2030 yılına kadar ABD için en büyük tehlike olmasını beklediğini açıkladı.

Günümüzde, dünyanın güç dengesi 3 ülke arasında paylaşılır hale geldi. ABD, Rusya ve Çin kendi aralarında doğrudan veya vekâleten liderlik yarışı içindeler.

Ukrayna sonrası ABD-İNGİLTERE-AVRUPA (NATO) ile Rusya-ÇİN olarak iki kutup kurgulanıyor. TEZE KARŞI ANTİ TEZ, ABD-İngiltere tarafından oluşturuluyor. Dünya iki büyük kutup arasında yeniden bölüştürülüyor.

EVET... ABD-Biden ile Rusya-Putin arasında bir SAVAŞ TİYATROSU oynanıyor. Bu tiyatronun ismi: FİLLER TEPİŞİR. ÇİMENLER EZİLİR.

Ukrayna'yı Rusya işgal ediyor. NATO orduları seyrediyor. ABD-Rusya, DOĞU AVRUPA'yı paylaşıyor. Dün Berlin duvarı kutup dünyayı paylaşmışlardı. Bugün, Ukrayna'da KİEV DUVARI kuruluyor.

Aslına baktığımızda Türkiyemiz'in yakın coğrafyasında, Güneyde Irak- Suriye-Libya ve kuzeyimizde Ukrayna'da yaşanan savaş bu ülkelerin halkının güzel günleri için değildir.

21'nci yüzyılın yeni jeopolitiğini oluşturma çerçevesinde ABD, Rusya ve Çin tarafından DÜNYANIN PAYLAŞIMI olduğu gözden kaçmamalıdır.

SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, 21'nci yüzyıl yeni dünya düzeni kurgulamalarını çok iyi okudu.

Başkan Erdoğan'ın tam bağımsız Türkiye hayaline göre ülkemiz konumlanıyor. BÜYÜK TÜRKİYE paradigmasıyla yürüyoruz.

Avrasya'nın 'Kalpgahı'ndaki Türkiye ile işbirliği yapmadan küresel güçlerin yakın coğrafyamızda hiçbir oyunu tutmaz.

Oyunları bozuyorduk. Artık oyun kuran TÜRKİYE GERÇEĞİ VAR.