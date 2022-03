BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda DÜNYANIN VİCDANI olarak konuştu.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda insanlığın sesi olmuştu. Antalya'da da ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi olarak konuştu. Yıllardır, mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olmuştu. Başkan Erdoğan her zaman sözünün eri, çıktığı yoldan dönmemişti geri. Antalya'daki tarihi konuşmasıyla zalimlerin korkulu rüyası, milyonlarca sessiz duran insanlığın beklediği lider olduğunu bir kez daha gösterdi. Başkan Erdoğan, Ukrayna ağlarken duyguları titreten bir konuşma yaptı. 18, 19 ve 20'inci yüzyıllarda emperyalist devletlerin dünya üzerindeki sömürgecilik anlayışının 21.

Yüzyıl'daki tezgahları aynen sürerken, dünyanın vicdanı olarak seslendi. Her sözü sessiz milyonların gür sesi olarak dünyada yankılanıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dobra dobra çıkıyor, GERÇEKLERİ TEK TEK AÇIKLIYOR.

Başkan Erdoğan, yıllardır haykırıyordu. "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" diyerek suskun milyonların sesi olarak Antalya'da da vicdanların dili oluyordu:

Sorunları büyüten, bu noktaya getiren sebepleri gözümüzden kaçırmamalıyız.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan müesses nizam bunun arkasındadır. BM üyesi 193 ülkenin kaderini 5 ülkenin kaderine bırakan bu sistemin adaletsiz olduğu sizlerin de malumudur. Ukrayna krizi ile birlikte çok daha büyük açık ve yapısal problemlerin olduğu da ortaya çıkmıştır. Çatışanlardan biri daimi üye olunca sistem iflas bayrağını çekmiştir.

Alınan kararların bağlayıcı yönü olmayınca çatışmaları sonlandıracak hiçbir adım atılamamıştır. 141 üye 2 üyeye karşı oy kullanırken netice alınabildi mi? Alınamadı! Böyle bir adalet olur mu? Dünya 5'ten büyüktür diyerek günümüz şartlarına göre reform edilmelidir. Veto yetkisini elinde tutanlar gücü paylaşmaya yanaşmadığı için reform yapılamıyor. 15 tane geçici üye, 5 daimi üye. Bunlar komik geliyor.

Geçici üye olabilmek için lobi yapıyorlar. Ya olsan ne yazar, hiçbir faydası yok. Asıl o iş 5'ten birinde. O 5'ten biri ne derse o oluyor!

Başkan Erdoğan, 'Daha adil bir dünya mümkün' derken yeni dünya güvenlik mimarisi için sessiz milyonların düşüncelerine tercüman oluyordu.

Başkan Erdoğan Antalya'daki tarihi konuşmasında ağlayan Ukrayna'nın kalp atışlarını dillendirdi. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgal ederken, konuşmayan, susan Batı'yı suçlayan sözleri önemliydi. Erdoğan, "Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsa bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?" diye sorarken, "Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi de adalet bu yarım kürenin bir yerinde geçerli diğer yarısında değil mi? Bu nasıl bir dünya" ifadeleri DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR sözlerinin ne kadar doğru olduğunu ifade ediyordu. Erdoğan, bu sözleriyle Kırım'a ses çıkarmayanların bugün ortaya çıkıp oynadıkları tiyatroyu net ve açık bir şekilde dünyaya gösteriyordu.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın Antalya konuşmasının finali muhteşemdi.

Dünyanın sessiz milyonlarının hislerine tercüman oluyordu. "BİZ YENİ HÜLAGÜLER İSTEMİYORUZ.

Türkiye olarak can kayıplarının önüne geçmek, barış ve istikrarı temin etmek için çaba harcıyoruz. Silahların bir an önce susması ve itidalin sağlanması en büyük temennimizdir" diye seslenerek insanlığın vicdanı olduğunu göstermişti.

Göstermeye de devam etmek kararlığını dünyaya ilan etti. Dünyanın vicdanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız.