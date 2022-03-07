RUSYA-UKRAYNA Savaşı sürüyor. ABD-Avrupa seyrediyor. Başkan Tayyip Erdoğan ise tarihi diplomatik hamlelerle Ukrayna'da insanlığı kurtarmaya çalışıyor.

Amerika ve İngiltere kışkırtması neticesinde meydana çıkan Ukrayna işgali, çok yönlü neticeler doğurdu.

Hatta o kadar ileri bir noktaya geçti ki 3. DÜNYA SAVAŞI korkusuna yol açtı.

Savaşın 12'inci gününde Birleşmiş Milletler felç. ABD tezgahları sürüyor. Avrupa perişan. Rusya adım adım Ukrayna'yı işgal ediyor. İnsanlık ayaklar altına alınmış durumda.

Şehirler bombalanıyor. Kesin ateşkesin sağlanması için Başkan Erdoğan'ın diplomatik hamleleri tüm dünyanın umudu oldu.

Rusya-Ukrayna kilidini açmaya Başkan Erdoğan'dan başka hiçbir lider daha yakın değil.

Başkan Erdoğan'ın görünen ve görünmeyen temasları sürüyor.

Başkan Erdoğan, Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

"Putin'le bir araya gelir misin" dedi. "EVET" cevabını aldı.

Rusya lideri Putin'le de dün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Putin'e ateşkes çağrısını yineledi.

"Hep birlikte barışın yolunu açalım" dedi. Putin de krizin çözümü için Kiev ve yabancı partnerleriyle diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan bu noktaya gelinceye kadar diplomatik hamlelerini ilmek ilmek ördü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ilk kez İstanbul'da bir araya getirilmesi sonrası da Putin-Zelenski İstanbul masası daha net olarak belirmiş olacak.

En büyük ümit Erdoğan'da.

BÜYÜK RESME BAKALIM.

Şu anki tabloya göre Başkan Erdoğan, dünya barışı adına yoğun bir çaba koymaktadır.

ABD ve NATO ise krizi tırmandırmaya yönelik kirli siyasetini sürdürüyor. Almanya'yı, Fransa'yı NATO'ya mahkum hale getirdiler. Almanya'nın yeni ordu kurmasını, 100 milyar Euro'luk ordu genişletmesini sağladılar.

"NATO öldü" diyen Macron'a lafını yedirttiler. Ukrayna çiğneniyor. ABDNATO, kendi tezgahlarını yürütüyor.

Avrupa'yı dizayn ediyor. NATO'ya canlılık kazandırıyor.

ABD'li silah ve petrol baronları çok memnun. Finlandiya'ya, İsveç'e, Bulgaristan'a, Romanya'ya milyarlarca dolarlık silah satıyorlar.

ABD'li petrol baronlarının LNG gemileri harıl harıl Avrupa'ya kaya gazı taşıyacak.

ABD-İngiltere-Avrupa, Ukrayna'da ateşkesi sağlamayı değil, Putin'in karizmasını çizme, Rusya'yı zayıflatma peşinde.

Yaptırımlara bakınız, hep gelecekte Rusya'yı zayıflatmaya yönelik. Batı'nın kirli yüzünü fark eden Zelenski de isyan ediyor.

Ukrayna lideri, Avrupa'nın zavallı hali karşısında, "Ukraynalılar'ın ölümünden siz de sorumlusunuz" sözleri ile haykırdı.

"Putin'le masaya oturmak istiyorum" dedi. Başkan Erdoğan'la görüştü.

SONUÇ: ABD-İNGİLTERE UKRAYNA'YI RUSYA'YA PEŞKEŞ ÇEKTİLER. AVRUPA'YI DİZAYN ETTİLER. NATO'YU CANLANDIRDILAR. Filler (ABD-İngiltere) ile Rusya tepişiyor, Ukrayna eziliyor. Bu gerçeği Zelenski gördü. Kendisine tek candan, içten dost olarak el uzatan Başkan Erdoğan'a güveniyor. Tüm dünya Başkan Erdoğan'ın dün Putin'le yaptığı görüşmeye kilitlendi. Şimdi herkes Türkiye'nin sergileyeceği arabuluculuk görevinin en kısa sürede barışla sonuçlanmasını ve Ukrayna'daki dramın sona ermesini bekliyor.