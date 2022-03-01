ABD Başkanı Biden'ın dostları, 28 Şubat darbesinin ruhunu yaşayan ve yaşatan Atlantikçi, Avrupacı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, "eski Türkiye"ye dönme heyecanıyla bir araya geldi, ortak fotoğraf verdi. Bu fotoğrafa dikkatle bakınız. Ahlatlıbel'de yuvarlak masa ile oturmuşlardı. Bilkent'te partilerin harf sırasına göre sıralandılar.

Bundan sonra da parti başkanlarının soyadlarına göre oturarak, TÜRKİYE için çok önemli bir konu olan oturma biçiminde karara vardıklarını gösterdiler. ŞAKA MISINIZ SİZ.

ABD Başkanı Biden'ın dostlarının oturma biçiminden sonra ikinci anlaştıkları konu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı devirmek olduğu, Bilkent salonlardaki havadan da anlaşılıyordu.

Ancak salonun dışında CHP ile İyi Parti'nin korumalarının birbirlerine saldırdıkları, büyük kavga bize bu 6 partinin Türkiye'sini gösteriyordu. Eski Türkiye'ye dönme hayali yaşayan altı liderin kafalarında hep aynı hayaller dolaşıyordu. Erdoğan'ı devirmek, boşalacak koltukları paylaşarak dümene geçmekten başka dertlerinin olmadığını tavırlarıyla, aralarındaki konuşmalarla bir kez daha gösterdiler. Allah bu ülkeyi sizin iktidarınızdan korusun. Tek bir projesi olmayan, fotoğraf ve oturma düzeni için 2 ay uğraşan, korumalarının bile birbirine girdiği bu 6 birbirine benzemez mi Türkiye'yi yönetecek.

Öyle bir dertleri de yok aslında. Çünkü ABD'den gelen suflelerle Türkiye'yi kaos ortamına atmak için çabalıyorlar.

Yarının Türkiyesi ismini verdikleri Bilkent'te toplanan altı liderin birisi açık diğeri gizli iki ajandaları olduğu biliniyor.

Açık ajandalarına göre, "Erdoğan'ı devirmek, eski Türkiye, yamalı bohça, parlamenter sisteme dönmek." İkincisi, GİZLİ AJANDALARI.

Bilkent'te altı lideri ortak fotoğrafa sokan Derin Amerika ve Avrupa'dır.

Velev ki geldiler, gizli ajandalarına göre Türkiyemiz'in önüne koyacakları ajandadan bazı bölümler sızmış durumda.

1: Amerika'ya, Avrupa'ya bakmadan dış politika izlememek.

2: Nato'ya, Avrupa'ya bağlılık.

3: Nato'nun eskiden olduğu gibi Türkiye'yi Güney kanadı yapmak.

4: Amerika ve Nato'nun Rusya ve Çin kuşatmalarına katılmak.

5: S-400'leri Rusya'ya iade etmek.

6: Irak, Suriye, Libya'dan Türk Ordusu'nu geri çekmek.

7: Doğu Akdeniz'de Avrupa'nın tetikçisi Yunanistan ile ortak olmak.

8: Kıbrıs Türk Devleti ilanı düşüncesinden vazgeçmek.

9: Amerika-Nato'nun, Suriye'de uydu devletçikler kurmasına ses çıkarmamak.

10: Müslüman ülkelerle ilişkileri azaltıp, Avrupa ile beraber olmak.

YAZIKLAR OLSUN SİZE...

2017 yılında referandum yapıldı. Aziz Milletimiz, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'ni seçti.

Biden'ın dostları şimdi ortaya çıkıp diyor ki, "Aziz Milletimiz bu kararından geri dönsün. 2017'de hata yapıldı." Altı lider diyor ki, "Hayır Cumhurbaşkanını millet değil. Yeniden Meclis'te seçeceğiz." Bilindiği gibi, eski Türkiye parlamenter sisteminde, Genelkurmay başkanlarını Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te seçiyorlardı. Eski Cumhurbaşkanları olarak, 27 Mayıs darbesi komutanı Cemal Gürsel'i, Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ı, daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Fahri Korutürk'ü... 1980-12 Eylül darbesi komutanı Kenan Evren'i de Meclis Cumhurbaşkanı seçmişti.

Bilindiği gibi, 1960 darbesinden sonra, darbecilerin hazırladığı 1961 Anayasası ve 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı 1982 Anayasası'nın 6. maddesine göre "Egemenlik, Kayıtsız Şartsız Milletindir". Türk Milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Bu maddeden anlaşıldığına göre "millete ait olan egemenlik", "anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanılacaktır".

Bilkent'te ortak resim verdirilen altı liderin getirmek istedikleri eski Türkiye'de MİLLET nerede?