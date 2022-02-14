İKİNCİ 28 Şubat vakası sahnede! 6 liderin 28 ŞUBAT ittifakı karşımızda.

Derin Amerika-Avrupa tarafından kurulan ittifakın 6 lideri 28 Şubat'ta muhtıra vermeye karar verdiler. 28 Şubat 1997'de askeri vesayetin Milli Güvenlik Kurulu'nda Amerika'nın talimatları doğrultusunda Necmettin Erbakan'ı devirmek için bir muhtıra vermişler ardından da 28 Şubat post modern darbesini yapmışlardı. Birbirine benzemez partileri Mesut Yılmaz başbakanlığında iktidara getirmişlerdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine takılmış Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu- Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu-Gültekin Uysal'dan oluşan 28 ŞUBAT İTTİFAKI ile 28 Şubat Post Modern darbesiyle iktidara getirilen Mesut Yılmaz ittifakının birçok benzerliği var. Askeri vesayetin Çevik Bir'i 28 Şubat'ta muhtıra vermişti.

Kemal İttifakı'nın 6 lideri de ne tesadüf, 28 ŞUBAT 2022 günü bir nevi muhtıra verecekler. Emekli General Çevik Bir'in Başbakan rahmetli Necmettin Erbakan-Tansu Çiller hükümetini, bizzat askerlerin idareye el koyması ile değil de sivil cuntaları kullanarak devirmeyi amaçlamışlardı. Kılıçdaroğlu İttifakı da ABD Başkanı Biden'ın doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı hareket etmeyi amaçlıyor.

Bakmayın siz 6 liderin ortak resim vermesine. Derin Amerika-Avrupa istediği için 6 benzemez fotoğraf verdi.

Arka planda derin ayrılıklar sürüyor.

Son tahlilde Cumhurbaşkanı adayının ismini henüz vermedi. Ekrem İmamoğlu için atölye çalışmaları yapıyorlar. Son kararı verdikleri güne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ismiyle 28 ŞUBAT İTTİFAKI daha çok birbirlerine çalım atacaklar. Evet.

Dünya değişiyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bölgesel güç, küresel aktör olurken, 28 ŞUBAT İTTİFAKI ERDOĞAN'A karşı yollara düşmüş durumdalar. 28 ŞUBAT İTTİFAKI, WASHİNGTON'A, LONDRA'YA, BERLİN'E BAKAN TÜRKİYE SEVDASINDALAR HAYAL GÖRÜYORLAR. AZİZ MİLLETİMİZ BENZEMEZLERE BİR KEZ DAHA DERS VERMEK İÇİN SABIRLA BEKLİYOR...