Avrupa titriyor Türkiye parlıyor

UKRAYNA krizi, enerji dengelerini sallamaya başlarken, Türkiye'nin enerji denkleminde kilit ülke konumunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Nitekim Avrupa Birliği, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için Azerbaycan'la doğal gaz görüşmeler yaparken, Türkiye gerçeği ile karşılaştılar.

AB yetkililerine, kardeşimiz Azerbaycan'ın 'Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndan daha fazla doğal gaz almanız mümkün. Türkiye, AB'nin arz güvenliğinin artırılması adına en uygun yol ve en güvenilir limandır" dedikleri aktarıldı.

AB ile Azerbaycan görüşmeleri sürerken, Amerika "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım-2 ilerlemez" açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, ülkesinin Rus doğal gazına bağımlılığının azaltılması gerektiğini savundu. Habeck, Kuzey Akım- 2 Projesi'ne karşı da uyarıda bulundu.

Habeck, Almanya'nın Ukrayna krizi gölgesinde Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltması çağrısı yaptı.

Gelecek kış için tedbir alınması gerektiğini belirterek, jeopolitik konumunun ülkesini alternatif gaz ithalatı kaynakları bulmaya ve kaynağını çeşitlendirmeye mecbur bıraktığını savundu. "Kendimizi daha iyi biçimde garantiye almalıyız. Bunu yapmazsak bir piyona dönüşürüz. Kuzey Akım-2 bağımlılığı artırır" diyerek projenin yalnızca Rus gazına bağımlılığı artırmakla kalmadığını aynı zamanda jeopolitik açıdan da kırılgan bir tedarik rotasına mahkum bıraktığını savundu.

Bilindiği gibi Rusya, bin 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım-2 boru hattı ile doğal gazını Baltık Denizi üzerinden şu an olduğundan daha fazla miktarda Almanya'ya ulaştırmayı hedefliyor...



AVRUPA TÜRKİYE'YE MUHTAÇ

Ukrayna krizi ile enerji dengeleri sarsılırken, Türkiye parlıyor. Türkiye'den geçen ve Azerbaycan doğal gazını taşıyan Trans Anadolu Boru Hatları, Avrupa'nın gelecekte titremesini ortadan kaldıracak bir proje olduğu görülüyor.

Enerji denklemine bakarken, Başkan Erdoğan'ın, 'İsrail gazı Türkiye'den geçebilir. Hem biz alırız, hem de Avrupa'ya verilir' sözleri büyük anlam ve önem kazanıyor.

Avrupa'nın enerjide kaderini etkileyen Trans Anadolu, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ile arzusu ve İsrail gazını Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak yeni Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi, jeopolitik özelliklere işaret ediyor.

Avrupa'ya titretmekten kurtaracak iki projede de Türkiye kilit ülke. Avrupa ülkelerinin Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltacak projeler konusunda Başkan Erdoğan'ın geleceği çok iyi okuduğu ve Türkiye'yi bu yeni gelişmelere göre hazırladığı net olarak ortaya çıkmış durumda. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 'Bölgesel Barış Projesi' olarak nitelediği TANAP'ın (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) 'Enerjinin İpek Yolu' olduğunu vurgularken, jeopolitik gerçekleri işaret ediyor: Enerjinin birleştirici rolünün en güzel nişanelerinden birisi olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), bir bölgesel barış projesidir.

Hazar Bölgesi doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını amaçlayan Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasıdır. Türkiye'nin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır. TANAP'ın kapasitesi önce 24 milyar metreküpe ve sonrasında maksimum teknik kapasitesi olan 32 milyar metreküpe çıkarılması planlandı. Bu bağlamda TANAP, Azerbaycan'daki diğer doğal gaz sahaları ile diğer Hazar kaynakları ve bölge ülkelerinde üretilecek doğal gazın Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılması için önemli bir potansiyele sahiptir.



SONUÇ

Bir taraftan TANAP diğer taraftan olası Doğu Akdeniz boru hatlarının üstünde, "TÜRKİYE BÖLGE İÇİN BİR GÜVENLİK KÖPRÜSÜ" olarak görülmektedir. Avrupa'yı titremekten kurtaracak ikinci kanal, İsrail-Türkiye doğal gaz boru projesi gündemde...

İsrail'in Türkiye ile barışmak isteği ve Başkan Erdoğan'ın enerji jeopolitiği çok iyi okuması dikkate değerdir.

Çünkü, güçlü ve sürdürülebilir ekonomisi, barışı hedefleyen dış politikası ve istikrarlı yönetim anlayışının yanı sıra bulunduğu coğrafya itibariyle zengin doğal gaz ve petrol rezervlerine komşu olan Türkiye, bugüne kadar kaynak ülkeler ile tüketici piyasalar arasında güvenli bir köprü vazifesi görmüştür ve görmeye devam edecektir.

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