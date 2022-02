ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, güven mektubunu sunduktan sonra, koştura koştura İmamoğlu'na gitti. Dikkat:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değil de İBB Başkanı İmamoğlu'na koştu.

Her hareketin bir mesajı vardır. ABD büyükelçileri dikkatlidir, adımları planlı atarlar.

İmamoğlu'na 'arkandayız' mesajı verildi. Eski Amerikan büyükelçileri ile sık sık buluşan, Kılıçdaroğlu, muhakkak bu durumu içerledi.

Çünkü oyun dışı mı kalıyordu. İstanbul için tek bir proje dahi üretmeyen, parayı dağıtan İmamoğlu, ABD ve İngiliz elçilerden aldığı güce dayanıyor. Ancak Kılıçdaroğlu bu konuda kolay kolay teslim olmayacak gibi.

Derin Amerika büyük puan kaybetmekte olan İmamoğlu'nu yeniden sahaya çekti, Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık yarışında güç kazanmasını sağladı.

Önceki yazılarımızda dikkat çekmiştim, Derin İngiltere'nin güçlü kuruluşu Chatam House ve bu kuruluşun ABD paraleli, Dış İlişkiler Konseyi, hem Türkiye'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine siyasal mühendislik çalışmaları yapıyor hem de Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı olduktan sonra tam destek veriyordu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2019 sonunda New York Times editörlerine Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili söylediklerini bir kere daha hatırlayalım . Biden, "Bence yapmamız gereken ona (Tayyip Erdoğan'a) karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Var olan unsurları destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. darbe ile değil, seçimle" dedi.

Tabii seçim öncesi ekonomik operasyonları da başlatarak hamlelerinin başarılı olmasını umuyorlar. Ancak ne yaparsanız yapın. Türkiye artık eski Türkiye değil. Planlarınızı kolayca uygulayıp başarı kazandığınız günler tarih oldu. Aziz Millet de bunu görüyor. Daha tek bir fotoğraf için 6 partinin anlaşamadığı, kar yağışında İstanbul'un adeta yok olmasına neden olanlar mı bu ülkeyi yönetecek.

SONUÇ: Kısaca ÜST AKIL dediğimiz, "Derin ABD-Avrupa", siyasal mühendislikle, Millet İttifakı'nı Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurdu. HDP-PKK'yı Millet İttifakı'na resmen eklemleyemedi ama perde gerisinde buluşturdu. HDPPKK'dan çok rahatsız olan bazı IP'lileri rahatlatmak için 3'üncü uyduruk bir ititfak fikri ortaya atıldı. 'Erdoğan'ı yıkma hayali olan ittifakla AK Parti'den istifa ettirdikleri Davutoğlu ve Babacan'ı Kılıçdaoğlu-Akşener'ın yanına eklemlemeye ve Cumhurbaşkanı adayını belirleme projesini yürütüyorlar. Milli şairimiz rahmetlı Sezai Karakoç'un şu anlamlı mısraları, her şeyi gayet güzel anlatıyor:

Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır, Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır, Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır."