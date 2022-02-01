24 Ocak 2022 günü İstanbul'da kar başlamış, belediye başkanlığının tüm imkanlarıyla devreye girmesi beklenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortada yok. Bir balıkçı da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile yemek yedikleri ortaya çıkıyor. Ortalık karışıyor. CHP'nin en etkili isimleri, bu yemeği yalanlıyor. Uyanık Ekrem ise, 24 saati aşkın bir süre sessiz kalıyor. CHP'liler "fotoğraf yalan" dedikçe, o sessizliğini koruyor. Sonra balıkçı fotoğrafı doğruluyor ve Ekrem İmamoğlu da bu yemeği kabul etmek zorunda kalıyor. CHP'li tayfa ise yazdıklarını tek tek siliyorlar.

KİMSENİN, Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yediği balıkta gözü yok. Peki sorun nerede?

İmamoğlu'nun İstanbullu kar altında kıvanırken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü açıklamak zorunda. Ekrem İmamoğlu, biliyoruz ki Derin İngiltere-küresel odaklarından cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkaracağını hayal edıyor.

Özellikle hatırlatırız. Londra'yı bırak, İstanbul'a bak. 3 yıldır İstanbul'a tek bir proje dahi üretmemiş, yalan ve iftiralarla "mağdur" edebiyatı yapan bu zat neden İngilizler'e güveniyor?

Ekrem İmamoğlu, o yemeği iptal edemezdi. Buna gücü de yetmezdi.

İmamoğlu'nun İSTANBUL KAMPANYASINI yürüten Necati Özkan, "Kahraman'ın yolculuğu" diye bir kitap yazdıktan sonra da, "Dün dünde kaldı cancağzım.

Artık mekanın yeni sahibi var" diyerek, İmamoğlu'nun gözünü Cumhurbaşkanlığına diktiğini ilan etmişti.

TARİH 16 KASIM 2019: Derin İngiltere'nin meşhur CHATAM HOUSE, Ekrem İmamoğlu'nu, dünyanın çok etkili ekonomik mahfillerıyle Londra'da tanıştırdı.

Hatırlayalım. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Ricciardone- Kemal Kılıçdaroğlu muhabbeti sonrası gelişmelerle, Türkiyemiz'de meydana gelen rahatsız edici olaylarla bire bir örtüşmüştü. Amerikan büyükelçilerinin de Türk siyaseti ile yakından ilgilenmelerinin ardından BÜYÜK FOTOĞRAFA bakmakta yarar var.

MİLLET İTTİFAKI YURT DIŞINDA PLANLANAN BİR BULUŞMADIR.

CHP-Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Millet İttifakı bir derin Amerika-Avrupa projesidir.

Bugünlerde 6 lideri bir araya getirme telaşındalar.Kılıçdaroğlu-Akşener- Karamollaoğlu-Davutoğlu-Babacan- Gültekın Uysal, bir ATLANTİK İTTİFAKI uzantısı olarak siyaset yapmaktadır. Ekrem İmamoğlu da bu ittifakın öne çıkan ismidir. İngilizler de İmamoğlu projesini yönetmeye çok istekliler. ABD ile İngiltere, kendi planlarına uygun adayın önün açmak için çabalıyor. Evet Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını Batı Bloku belirleyecek. Ya ABD ya da İngiltere.

CHP içindeki savaş önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenecek.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birbirlerinden nefret ediyor. Siyaset gereği şimdilik parti genel başkanı ve belediye başkanı saygınlığında işlerini götürmeye çalışıyorlar.

Ancak CHP içindeki yeni gelişmeler, kavganın boyutunu bize gösterecek. Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık odadaki sefasını gösteren fotoğrafın CHP Gençlik Kolları tarafından servis edilmesi, kavganın nasıl şiddetlendiğinin göstergesi.

Daha çok olaylar yaşanacak çok... 3 yıldır İstanbul'a tek proje üretmeyen, bir fotoğraf için bile aylardır anlaşamayan 6 parti lideri mi Türkiye'yi yönetecek!

SONUÇ: İngiliz ve Amerikan elçileri neden acaba Kılıçdaroğlu'nu ve Ekrem İmamoğlu'nu pek sevmektedir. Eski Ankara Elçileri Edelman- Abramowitz, meşhur CIA uzmanları Graham Fuller, Henry Barkey, Türkiye ile neden çok ilgililer? Daha doğrusu CHP ile neden ilgililerdi? Başka sorumuz yok.

DERİN PLANLARI AZİZ MİLLETİMİZE ANLATMAYA DEVAM EDECEĞIZ.