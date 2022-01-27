TARİH:19 Eylül 2019: İstanbul'u sel götürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Bodrum'da.

TARİH 28 OCAK 2020: Ekrem İmamoğlu "Elazığ depremi" diye gitti!

Bir anda Erzurum'da kayak tatilinde ortaya çıktı.

24 OCAK 2022: İstanbullu kar çilesi çekerken, Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de İngiltere'nin Ankara Büyükelıçisi ile balık-rakı ziyafetinde.

Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerdeki sloganı neydi? Her Şey Çok Güzel Olacak... Oldu mu? Hayır Ekrem İmamoğlu ile her şey rezalet oldu.

Yazıklar olsun ona. İstanbul büyükşehir Belediyesi'nin borçları iki katından fazlaya çıktı. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'a tek bir icraat yapmayan bu zihniyet, rakı-balık keyfi sürerken Yüz binlerce İSTANBULLU yollarda kaldı, evine gidemedi.

Neden?

Çünkü yolları tuzlamadılar, kar küreme araçlarını sokağa çıkarmadılar.

Ancak kendi balık ziyafetindeyken, kar küreme aracı ona eskortluk yaptı. Yazıklar olsun sana ve senin gibi zihniyete. Bu kadar rezalete rağmen utanmıyor da. Tam bir pişkinlik. Tam bir ehliyetsizlik.

Tam bir kifayetsizlik sergiliyor Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu iflas etti. Partisi CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Akşener'in arka arkaya ziyaretleri de sonuç vermiyor. MİLİTAN CHP'DEN KAÇIŞ HIZLANIYOR. Mevcut Millet İttifakı bölünmeye gidiyor.

Akşener, gelen sufleler nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nu parlatıyor.

Kılıçdaroğlu da bundan rahatsızlık duyuyor. SP-DEVA-GELECEK, CHP'DEN RAHATSIZ. Özgür Özel, Bülent Kuşoğlu ve Sedef Kabaş rezaletleri, CHP'NİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMESİ olarak yorumlandı. Özgür Özel ve Bülent Kuşoğlu'nun, milletimizin değerlerine hakaret etmeleri, başta Ekrem İmamoğlu'nun para akıttığı CHP'li FONDAŞ TV'lerin ve yazarların yalan yayınları, iftiraları artık karşılık bulmuyor. Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile ne konuşuyor. Kısa bir süre önce görüştüğü bu kişiden emir mi alıyor?

Yoksaİngiliz aklı, İmamoğlu'na vaatlerde mi bulunuyor? İBB Başkanı İmamoğlu, "büyükelçiyle yemek yemem en az karla mücadele kadar önemli" diyor. Aslında "İstanbul umrumda değil" imasında bulunuyor.

Peki İngiliz büyükelçi ile yemeğin fotoğrafı sızdırıldığında CHP'li vekiller ne yaptı? Neredeyse tamamı o fotoğrafın yalan olduğu iddiasında bulundu. Sonra fotoğrafın gerçek olduğu ortaya çıkınca ne yaptılar?

CHP'li seçmenin vekil olarak gönderdiği bu kişiler, sosyal medyada "yalan" dediği tweet'lerin tamamını sildi. Size de yazıklar olsun. Asıl yalancı kim ortaya çıktı. Özür bile dilemediler. Çünkü CHP artık yalan ve iftiranın merkezi. Onları için yalan söylemek su içmek kadar gerekli. Aziz Milletimiz, bunların tamamını görüyor.

SONUÇ: Geliyor gelmekte olan Kemal Bey, Meral Hanım. Yakın gelecekte, erken seçim hevesleri kursaklarda kaldı. Çünkü yeni seçim kanunu 2022 Mart ayında çıkarsa, üzerinden bir yıl geçmeden uygulanmayacak.

Yani, 2023 yılının Mart ayına kadar, muhalefet avuçlarını yalayacak.

Kemal Kılıçdaoğlu ve Meral Akşener, ava giderken avlandı. Millet İttifakı 3 partiye düşecek, küçülecek.

MİLİTAN CHP'DEN/FABRİKA AYARLARINA dönmüş CHP'DEN KAÇANLARIN arayışları GÜNDEME OTURACAK. Bir de seçim isteyenlerin Cumhurbaşkanı adayı var mı? Yok.