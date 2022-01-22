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BÜLENT ERANDAÇ
Maskeli balo

Maskeli balo

22.01.2022, Cumartesi

LLET İttifakı tıkandı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener maskeli balo oynuyorlar.
Bakmayın siz, birbirlerine yaptıkları sürpriz ziyaret şovlarını. MASKELİ BALO'da, Kılıçdaoğlu, Akşaner, Davutoğlu, Babacan arasındaki taktiklere, çalımlara, kafaya alma girişimlerine tanık olmaktayız.Başkan Erdoğan'ı devirmekten başka hedefleri olmayan bu ittifak, Aziz Milletimiz'e, "ARAMIZ ÇOK İYİ" yalanını dikta etmeye çalışıyor. Perşembe akşamı Kılıçdaroğlu, Akşener, Davuutoğlu yemek fotosu servis etti.
Ancak fotoğrafa dikkatli bakınca bile gerçek anlaşılıyor. Hepsinin kafasında tilkiler dolaşıyor. Ancak şimdilik söze dökülmüyor. TIKANMA NOKTASINA gelen Millet İttifakı'nın nefes borusunu ilginç durumda. Oyu yüzde 1 bile olmayan Davutoğlu, ipleri ele geçirmiş gibi egosunu tatmin ediyor. 6 parti arasındakı heyetler görüşmeleri tıkanmıştı.
Kemal Kılıçdaoğlu'nun 6 liderin ortak fotoğraf vermesi hayali, "Kim nerede duracak" anlaşmazlığı nedeniyle başlamadan bitmişti. Daha bunda bile anlaşamayan 6 partinin bu ülkeye tek bir faydası bile olamaz. BU ÜÇ'LÜ FOTO İLE İŞLER YOLUNA GİRDİ Mİ? Hayır. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, şimdi Babacan'la foto vereceği konuşuluyor. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeler ve başkanlarına tepki göstererek, "CHP'li belediyeler ve başkanları İyi Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler" sözü ittifakın aslında yalan olduğunun da kanıtı.
Maskeli balonun bir de Kandil tarafı var. CHP ile HDP-PKK arasında da sürüyor.
Bölücü terör örgütü PKK'nın kiralık Kandil çete başları, CHP'yi rahatlatma taktikleri gözleniyor.
Derin Amerika'nın talimatları doğrultusunda Kandil ve HDP'nin Millet İttifakı'na karşı cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı gizli değil. Kandil de bu konuda söz verdi.
Millet İttifakı'nın destekçisi Alman Deutche Welle'ye konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı konusunda, bir isimde buluşursa kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok" açıklamasını yapak, Kandil-HDP'nin CHP ortaklığını delare etti.
SONUÇ: Kılıçdaroğlu, Akşener yapımı MASKELİ BALO oynanıyor.
Baloya Davutoğlu, Babacan da katılma taktiklerı içinde. 6 MUHALİF LİDER TÜRKİYE'yi düşünmüyor. Tek dertleri kaos ortamı.
Ancak unuttukları bir gerçek var.
Aziz Milletimiz, bu kirli planlarını görüyor. Yurtdışından gelen suflelerle konuştuklarını görüyor. Millet İttifakı, MEÇHULE GİDEN BİR GEMİ. Ya da TİTANİK gibi yol alıyorlar.

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