Derin Amerika-Avrupa tarafından CHP omurgasında kurgulanmış, tüm söylemleri Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerine inşa edilmiş Millet İttifakı içinde kıyasıya pazarlıklar sürüyor. CHP-HDP-IP-SP'den oluşan beraberliğe bir "ittifak" diyorlar ama öyle değil. Bir 'ittifak'tan çok PAZARLIK ÇARŞISI karşımızda.

Tek kelime ile ÇARŞI KARIŞIK. "Millet İttifakı" isimli ÇARŞI'da, HDP'yi resmin neresine koyacakları tartışılıyor. HDP-PKK'NIN desteği olmadan iktidar olma şansı bulunmayan Çarşı'da 4 soru etrafında, ittifak nasıl ve kimlerden oluşacak? Çatı Aday nasıl belirlenecek? Düşük profilli aday altında nasıl bir kadrolaşma olacak? HDPKK'ya ne verilecek? Hangi modelle seçime gidilecek? Pazarlıklar kıyasıya sürüyor. Bir taraftan "adayımız ortaklarla belirlenecek" denirken, diğer taraftan muhtemel adaylar hem partileri içinde hem de ittifak içinde ön almak için hamle üstüne hamle yapıyor. CHP içinde, aday olmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ile beledıye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş lobileri arasında dar alanda sıkı çalımlar birbirini kovalıyor. İP Başkanı Meral Akşener de bir İmamoğlu'na bir Mansur Yavaş'a sıcak mesajlar göndererek, Kılıçdaroğlu'nu çatı aday yapmak için canla başla çırpınan CHP'nin başta Oğuz Kaan Salıcı ve 'polit bürosu'nun nefesini kesiyor. Akşener, HDP yokmuş gibi davranmaya çalışırken, izlediği taktikle de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir ikilem içinde.

CHP'nin Oğuz Kaan Salıcı-Erdoğan Toprak-Canan Kaftancıoğlu hizbi, IP'in açıklamalarını takmadan Kılıçdaroğlu'nu aday yapıp, genel başkanlığı boşaltarak, partiyi tam olarak ele geçirme stratejisi izliyor. Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu, "Parti genel başkanı Cumhubaşkanı adayı olursa, genel başkanlığı bırakmalıdır" demişti.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu aday olmaya zorlayan etkili hizbi, Oğuz Kaan Salıcı'yı genel başkanlığa getirmek için parti içi ve dışında pazarlıkları hızlandırdı. Kılıçdaroğlu ,6 parti liderini bir araya toplayarak ORTAK FOTOĞRAF verme projesinde hala başarılı olamadı. İkinci adamların hazırladığı 'Parlamenter sisteme geçiş takvimi ve düşük profilli çatı aday' konusunda anlaşmaya varamadılar. Ahmet Davutoğlu'nu ve Ali Babacan'ı ikna etmek için arka planda kıyasıya pazarlıklar yapılıyor. Nitekim, önce Akşener, sonra Kılıçdaroğlu Davutoğlu ile baş başa görüştü. Arka kapılarda, DÜŞÜK PROFİLLİ ÇATI ADAY kazandığı takdirde, anayasal gerçekler varken, yetkilerini başkalarına nasıl bırakacağı tartışılıyor. Böyle bir garabeti çok gizli bir metinle çözmeyi düşünüyorlar.

Çok gizli (TOP SECRET) bir metine, HDPKK'nın imza atıp atmayacağı da pazarlıklar arasında.

SONUÇ: Kemal Kılıçdaoğlu ve dostlarının Siyasi tabanı olmayan 'düşük profilli' birisini aday çıkarmak için uzlaşmaya vardıklarını düşünelim. Bu kişi 'ben tüm yetkilerimi şu veya bu yardımcıma veriyorum' demesi kadar büyük bir GARABET OLMAZ. Öncelikle Anayasa'yı ihlal suçu işlenmiş olur.

Kılıçdaroğlu'na soruyoruz. Eski parlamenter sisteme nasıl geçeceksiniz? İYİ Parti'nin beklediği sistemle CHP'nin ya da ötekinin beklediği sistem aynı mı, değil. Hükümeti nasıl kuracaksınız? Terörle mücadelede HDPKK'yı Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinde nasıl ikna edeceksiniz? Tüm bu sorular duruyor ama 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diye bir saçmalık tutturmuşlar. PLANLADIKLARI BU KİRLİ OYUNDAN ALLAH BİZİ VE ÜLKEMİZİ KORUSUN…