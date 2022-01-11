BAŞKAN Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Doğu Akdeniz- Ege-Karadeniz'de Mavi Vatan doktrinine uygun hamleleri, Libya Anlaşması, KKTC Askeri Üsler, Ganbot Diplomasisi, Sismik ve Delme Diplomasi çerçevesinde sürdürüyor.

Türkiye Lozan vurgulu 3 yeni NAVTEX yayınladı. Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı yayınlanan NAVTEX bildirisinde, daha önce olduğu gibi, Yunanistan'a, Ege adalarında 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünü ihlal ettiği vurgulandı.

EGE DENİZİ İÇİN TÜRKİYE'NİN TARİHİ 'CASUS BELLİ' KARARI, 31 Mayıs 1995 tarihinde TBMM'de Ege (Adalar) Denizi'nde 6 mil üzerindeki herhangi bir uygulamanın önlenmesi için savaş dahil olmak üzere her türlü yetkiyi hükümete verdi.

Yani Yunanistan karasularını değil 12 mile; 6,1 mile dahi çıkarsa "savaş sebebi" sayılacak ve gerekli müdahale yapılacak. TBMM'NİN BU TARİHİ KARARI YÜRÜRLÜKTEDİR.

Türkıye'nın kararlı duruşu sürerken,Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanıstan Başbakanı Miçotakis hadsiz bir talepte bulundu, 'Türkiye 'casus belli'yi kaldırsın' dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar anında gereken mesajları verdi.

Bakan Akar, "Gerçek dışı iddialarda bulunuyorlar. Türkiye'yi yayılmacı olarak gösteriyorlar. Her gün bir şeyler söylüyorlar.

Avrupa'ya yakın olmalarından dolayı kendilerini güçlü gibi görüyorlar. Hayır biz güçlüyüz; çünkü haklıyız. Hava sahası, karasu ihlalleri yapılıyor, Türk araçları taciz ediyor.

Gemilerin ihlali var. Hava araçlarının ihlali var. Uluslararası anlaşmalara rağmen yakın adalara toplam 90 üst düzey ziyaret yapıldı. Sürekli bir tahrik, provokasyon var. Gereksiz Navtex'leri var. Yunan Ekonomisi malum. Buna rağmen savunma bütçesini çok ciddi artırdılar. Türkiye, Yunanistan ile NATO içinde müttefik. Yunanistan buna rağmen çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. Bunun ne anlamı var, NATO varken bunlar niye?

Silahlanma var, ekonomik durumuna rağmen. 'Bu silahlanma kime karşı' Normal savunma için çok fazla. Türkiye için çok az. Bunu görenler görüyor.

Bunlar hayal peşinde. Kendilerince boylarını aşan birtakım iddialar peşinde yürümeye devam ediyorlar."



BÜYÜK KORKU YAŞIYORLAR

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de karasuları 12 mil olarak belirlenmiş. Fakat Ege Denizi özelliği olan sadece Türkiye ile Yunanistan arasında ORTA HAT uygulanması gereken bir denizdir.

Türkiye ne Karadeniz'de ne Ege'de ne de Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecek. Çünkü o ESKİ TÜRKİYE yok. Yeni Dünya Düzeni'nde tüm dış saldırılara rağmen doğruları savunan ve hakkını söke söke alan bir TÜRKİYE var.

Sanıyorlar ki, içerdeki muhalefetle TÜRKİYE'yi yolundan çevirecekler.

Öyle Millet İttifakı adı altında ABD'nin sufleleriyle yön vereceğiniz Türkiye rüyanızda bile yok. Yunanistan da piyon olduğunu, emir aldığını biliyor.

Ancak Miçotakis'in hiç rahatsız olmadan emirleri uygulaması garip.

SONUÇ: BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI, Doğu Akdeniz-Ege- Karadeniz'de MAVİ VATAN DOKTRİNİNE uygun hamleleri, kararlı bir şekilde, kimseden çekinmeden sürdürecektir.

ÇÜNKÜ HAKLIDIR. TEKRAR HATIRLATIRIZ. CASUS BELLI VE MAVİ VATAN tek bir bütündür.

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