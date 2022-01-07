20 Aralık gecesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın müthiş ekonomik hamlesiyle, nakavt olmuşlardı. Felaket tellalları uslanmadı. Utanmıyorlar, yüzlerine tükürüyoruz anlamıyorlar. Aradan bir hafta geçti, kıvrak kıvrak yine ortalığa çıktılar. Derin Amerika'nın dergisi Foreign Policy ve İngiliz Financial Times gazetesinden bahsediyoruz. İki sinsi yayın da 2022'de Türkiye'yi neler beklediğine dair analizler yapıyor. Ekonomik sorunların ve enflasyonun artacağını, öne sürerek, adres olarak IMF'yi gösteriyorlar. IMF dosyası 2013 yılında kapandı. Çünkü IMF üzerinden Türkiye'yi yöneten bu sinsi güç, yine aynı planı sunuyor. IMF'den borç alan tek bir ülke dahi ekonomisini düzeltemedi. ABD ve İNGİLİZ ÇAKALLARI bunlar. TÜRKİYEMİZ'e karşı kalleş yazılara, analizlere imza atmayı sürdürüyorlar. Ülkemizin güzel insanlarını korkutmaya, halkımızın oylarıyla iktidara getirdiği BAŞKAN ERDOĞAN'a karşı düşmanlık yapmayı misyon haline getirmiş baykuşlar bunlar. Bu gamlı baykuşlar, bu felaket tellalları, hünerlerini, özellikle 2019 yerel seçimlerinden sonra göstermeye başladı. ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmesinden sonra da iyice azdılar. Biz sizin arkanızdaki ağababalarını biliyoruz. IMF koridorlarında dolaşan yöneticilerinizi İYİ tanıyoruz. Sizi aparat olarak kullananları, istihbarat servislerinden aldığınız talimatlara selam durarak analiz döşendiğinizi iyi biliyoruz. Sizin piyonlarınızın içimizde cirit attığından da haberdarız. TARAF değiştirip küreselcilerin ağına takılanların yaptığı kirli ekonomi yorumlarını da takip ediyoruz. Maalesef , bu ABD'li, İngiliz çakalların içimizdeki dostlarının da gözlerini iktidar hırsı bürümüş, ayrıca Erdoğan düşmanlığı da akıllarını örtmüş durumda. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ittifakın, SOROSÇULAR tarafından nasıl desteklendiği de ortada. Hepsinin Washington'a, Londra'ya, Berlin'e, Paris'e baktığı da artık gizli değil. Geçmişi unutmadık. IMF VALİSİ Kemal Derviş de 2001 ekonomik krizi sonrası Türkiye'ye atanmıştı. IMF'nin tüm isteklerini de yerine getirmişti. O Derviş, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı unvanını almış, CHP'nin derin adamı Faik Öztrak'ı da Hazine Müsteşarı yapmıştı. Aynı dönemde, Selin Sayek Böke de IMF koridorlarında yetiştiriliyordu. Bu isimler hangi partide görev yaptı ve yapıyor. Tabii ki IMF'ci CHP'de. Türkiye tarihinin en kirli oyunlarını oynayan ekipte yer alan Faik Öztrak şimdi çıkmış ahkam kesiyor. SENİ ÇOK İYİ TANIYORUZ ÖZTRAK. Senin bu ülkeyi mi IMF'yi mi daha çok düşündüğünü elbette biliyoruz. Evet, TÜSİAD sizi seviyor. Çünkü TÜSİAD yönetebileceği siyasileri sever. ERDOĞAN gibi dünyanın tüm kirli düzenine karşı gelen bir siyasetçiyi, lideri elbette sevmez.

SONUÇ: CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasındaki ittifakı, vagonlara oturttuğunuz Kılıçdaroğlu-Akşener-Karamollaoğlu-Demirtaş-Davutoğlu-Babacan'la umutlarınız hiçbir zaman sonuç vermeyecek. Kazakistan'da yaşananları kurgulayanlar, Kılıçdaroğlu-Akşener-Karamollaoğlu-Demirtaş-Davutoğlu-Babacan'ın iktidar olmasını istiyor. Aziz Milletimiz bunu net olarak görüyor.