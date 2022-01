Üçüncü eksen lideri Erdoğan

TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nin ayak sesleri geliyor. Başkan Erdoğan, '7 Devlet Bir Millet' stratejisini ilmek ilmek örüyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan, 21. yüzyılı bir "Türk Asrı" yapmak üzere yola çıktı. Bir tarafta ABD-Avrupa, diğer tarafta Rusya-ÇİN'in iki kutup olarak 21'inci Yüzyıl'a hakim olma mücadelesi sürerken, Birleşik Türk Devletleri dünyaya ÜÇÜNCÜ BİR EKSEN müjdesi veriyor.

YENİ DÜNYA DÜZENİ genel çizgileriyle, ABD-Avrupa ile RusyaÇin gibi iki kutuplu gelişmelere ve bu kutuplara göre de BÖLGESEL İTTİFAKLARA işaret ediyor.

15 Haziran'da Brüksel'de, NATO-2030 stratejisi belirlendi. Amerika-Avrupa Rusya ve ÇİN'i ,düşman olarak kodladı.

Ardından, Çin lideri Şi Cinping'in sözcüsü, "Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerde bir limit, yasak bölge veya herhangi bir tavan sınır yok" açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin hazırlıkları Ukrayna'da gözleniyor.

2021'in son günlerinde gözler Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Biden arasında Ukrayna krizi ekseninde arka arkaya yaptıkları görüşmelere çevrildi.

Biden ile Putin görüşmeleri devam edecek. Gerilim de had safhada.

Çünkü Biden da Putin de bir satranç ustası gibi hamleler yapıyor. Ancak artık ABD'nin eli eskisi kadar güçlü değil. Bunu Pentagon raporları da gösteriyor. Tabii ki, Putin'in de eli çok güçlü değil. Biden ile Putin arasındaki görüşme trafiği Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye çok etkili bir konuma geldi. Bunu Biden da Putin de biliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE, hem ABD-Biden hem Rusya-Putin'le hem de Ukrayna ile içiçe geçmiş ilişkiler içinde.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı bir taraftan Ukrayna gelişmelerini, Biden-Putin manevralarını dikkatle takip ediyor. Diğer yandan YENİ DÜNYA DENGELERİNE göre stratejisini belirliyor.

ESKİ TÜRKİYE, PİYON OLARAK GÖREV YAPARDI.

Şimdi ise çok daha farklı bir TÜRKİYE var.

İki kutuplu dünya kuruluş sürecinde, Türkiye ne yapacak?

Yeni dünya Türkiye'ye müthiş fırsatlar veriyor.

Bu durumu çok iyi okuyan Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, 2020-2021 yıllarında, Afrika, Kafkasya, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Körfez'deki küresel yükselişini sağladı.

Yeni Dünya Düzeni'nin 2030 yılında genel olarak oturacağı düşünülürse, Türkiye'nin önünde KÜRESEL YÜKSELİŞ için 8 yıl var.

İşte o nedenle saldırı altındayız.

Muhalefet görünümlü liderler, TÜRKİYE için değil ABD ve Avrupa için iftira ve yalan politikasını öne çıkartıyor. Bu altın dönemi taçlandıracak iki küresel gelişmeye 2021 yılının son aylarında imza attık.

1) Türk Devletleri Birliği'ne (7 Devlet Bir Millet) giden yol taşları İstanbul Yassıada'da döşenmeye başladı.

2) Türkiye-Afrika kalkanı, İstanbul'da 20 Afrika devletinin liderinin katıldığı zirvede hayata geçirildi. Diğer 18 Afrika ülkesi de çok önemli yardımcılarını İstanbul'a gönderdi. Bu başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ve ABD'yi rahatsız etti.

TARİH: 12 KASIM 2021...

2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin hayati bölümlerinden birisi Hazar Geçişli Uluslararası Doğu- Batı Orta Koridoru'nun direkt olarak AZERBAYCAN'dan TÜRKİYE'ye ZENGEZUR KORİDORUNDAN geçişi içeriyor.

SONUÇ: Türk devletleri arasında stratejık dayanışmayla Avrupa / küresel enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Güney Gaz Koridoru ile TANAP ve TAP gibi stratejik enerji altyapı projeleri geliştirme projelerinde TÜRK DEVLETLERİ ortak hareket edecek.

NOT: Gelecek yazı... Başkan Erdoğan, 'Çok önemli bir koridoru paçavraya çevirmeseydi, Suriye paramparça olmuştu'.

