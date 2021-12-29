Başkan Recep Erdoğan'ın Afrika'daki hamleleri Avrupa'nın nefesini kesiyor. Türkiye'nin Afrika'da artan etkisi Avrupa basınında derin analizlere konu oluyor. 18 Aralık Cumartesı günü İstanbul'da dünyanın dikkatini çeken büyük bir zirve yapıldı. Afrİka'nın 20 devlet başkanının katılım sağladığı zirve, Yeni Dünya Düzeni kurulurken, Avrupa'da titreşimlere yol açtığı gözleniyor. İngıltere, Fransa, Almanya, İtalya yönetimlerinde Türkiye-Afrika ilişkilerinin özellikle masaya yatırıldığı dikkati çekerken, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, Büyük Türkiye yürüyüşünü net ve açık ortaya koyan bir analiz yayınladı. İtalyan devletinin görüşlerini de yansıtan makalede, Türkiye'nin Afrika'nın tahtına oturduğu ifade edilirken, "Erdoğan İkinci Dünya'yı yani Afrika'yı yönetmek istiyor' yorumu yaptı. Evet panikteler. Biz Afrika'ya dost elimizi uzattık. Onları asimile etme gibi bir plan içinde asla olmadık. Erdoğan, Türkiye-Afrika zirvesinde, "Afrika kıtasında bir milyar üç yüz milyon insan yaşıyor ve Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmiyor. Bu çok büyük ve bariz bir adaletsizlik. Kıtayı her ziyaret ettiğimde hala heyecan duyuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2004'ten bu yana (Türkiye'nin tahtına oturduğu kıtada) 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdi. Bu zirve, Türkiye'nin Afrika ile ilgilendiğinin ve Türkiye'nin Afrika'ya olan ilgisinin geçici bir ilgi olmadığının kanıtıdır, bu daimi bir taahhüttür. Libya meselesi, Türk Cumhurbaşkanının belirli ülkelere Avrupa ve Amerika'nın çok taraflı modeline ve Birleşmiş Milletler'e alternatif bir model sağlama fikrinin simgesi oldu. Bu açıdan bakıldığında, silah piyasası da iyi bir paradigma olarak işliyor: Türkiye, Batılı üretim şirketlerinden silah alamayan ülkelere teknolojik olarak gelişmiş SİHA'ları (üstelik iyi fiyatlarla) sağlıyor. Savunma sektörü, Erdoğan'ın Afrikalı muhataplarının ihtiyaçlarına anlayışlı ve yakın göstermek istediği bir yol olarak Türk itibarını güçlendiren bir sektör durumunda. Türkiye, Afrika genelinde 43 büyükelçiliği, 37 askeri ofisten oluşan bir ağ kurdu. Bu durum, Erdoğan'ın kıtayla olan yıllık ticaret hacmini önümüzdeki birkaç yıl içinde üçe katlayarak 75 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmasına kesinlikle yardımcı olacak. Türkiye büyük düşünüyor. Ancak içerde Türk görünümlü "Milli" olan her şeye düşmanlar bunu engellemek için çabalıyor.,

SONUÇ: Corriere della Sera'nın son cümleleri çok ilginç: ERDOĞAN, AFRİKA POTANSİYELİNİN FARKINA VARDI. Son yıllarda Afrika ülkelerine, yalnızca ekonomik güç açısından değil, aynı zamanda diplomatik ve askeri yetenekler açısından da benzersiz potansiyelleri giderek daha fazla farkına vardığını gösteriyor." CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu trenine binenlere ithaf ediyorum. KİMİNLE DANS ETMEYE KALKTIĞINIZI BİLECEKSİNİZ.