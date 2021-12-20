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Dejavu TÜSİAD

Dejavu TÜSİAD

20.12.2021, Pazartesi

SEÇKİNLER ve zenginler kulübü TÜSİAD HORTLADI. TÜSİAD, Derin Amerika'nın kurguladığı Millet İttifakı'nın ardında yer aldığını deşifre eden son açıklamasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun araması üzerine gerçekleştirmesi tam deyimiyle suç üstü yakalanmasıdır. Aziz okuyucularımız, Türkiye, yeni yüzyılın en büyük hamlelerini yaparken TÜSİAD, Amerika projesinin adeta aparatı pozisyonundadır. Başkan Erdoğan'ın Afrika Kıtası'nın liderlerini İstanbul'da bir araya getirdiği gün TÜSİAD gayri milli açıklamalar yapmıştır.
Evet. Afrika Kıtası'nın cumhurbaşkanlarının İstanbul'da bulunması, Biden'ı ABD Başkanı seçtiren küresel çeteyi, doların arkasındaki aileleri, banka finansmanıyla dünyanın kanını emen birçok kesimin uykularını kaçırmıştır.
Başkan Erdoğan geçen haftalarda da Türk Devletleri Birliği yolunda 7 DEVLET BİR MİLLET paradigması Derin Amerika-Avrupa'ya çok sert bır tokat atmıştı. Asya- Türk Devletleri, Afrika'nın mazlum devletleri İstanbul'da buluşurken Kılıçdaroğlu'nun araması üzerine TÜSİAD hazımsızlıklarını kustu.
Doların arkasındaki küresel çete yeni dünya düzenini kurmak için oyunlarını ardı ardına sergilemektedir. 2030 yılında dünyaya yeni bir şekil vermek istiyorlar.
Türkiye'nin son 5 yılda yaptığı küresel konum ve jeopolitik hamleler oyunlarını bozdu, yarınlarda da bozacak.
Onun için dolarla oynuyorlar, Türikye'nin istikrarını bozma telaşı içindeler.
Evet. TÜSİAD'ı tekrar devreye soktular.
Küresel çete IMF raporlarıyla Türkiye'yi 2001'de çökertirken TÜSİAD aktifti.
Aynı insanlar, aynı kesimler, aynı bankalar ve doların arkasındaki çete Kemal Derviş'i IMF valisi diye göndermişlerdi. TÜSİAD'ın derdini biliyoruz. Faiz almayan ve doğrudan doğruya yatırıma yönelen, cari açığı kapatmayı hedefleyen ve istihdama yönelen Türkiye'yi hedef alıyorlar. IMF'den faizle para alınmıyor diye moralleri bozuluyor. Batı'dan silah almayarak denklemleri değiştiren bir Türkiye var.
Libya'da Akdeniz'de ve Azerbaycan'da oyunlarını bozdu. Yeni oyunlarını bozacak düşüncesiyle beş koldan saldırıyorlar.
SONUÇ: Bunların derdi Türkiye'yi IMF'ye teslim etmektır. Kredi alarak bizi kurtarma yalanlarıyla ortaya çıkıyorlar. TÜSİAD'ın CİĞERİNİ BİLİYORUZ.

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