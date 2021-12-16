CHP-HDP beraberliğinın sadece seçime yönelik taktik hamle olmadığı, STRATEJİK ORTAKLIĞA evrildiği hergün biraz daha netleşiyor. Nitekim, Türk milletinin manevi desteğinin Türk askerinin arkasında olduğunu ifade eden TBMM Suriye tezkeresine CHP ile HDPKK ortak tavırla "HAYIR" dedi.

CHP Genel Başkanı Klıçdaroğlu Urfa'da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın, CHP iktidara gelince serbest bırakılacağını gocunmadan söyledi. Pekin dün ne oldu? Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, CHP'nin tezkereye hayır demesinin terör örgütünde destek gördüğünü belirterek, "Tezkereye hayır demesi CHP açısından bir ilkti. CHP desteği hak etti" ifadelerini kullandı.

Yani Kandil ile CHP ortaklığını bir kez daha ilan etti. Bu kirli ittifakın temelleri 2013 yılında atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş, 2013 yılında arka arkaya ABD'ye gitti.

2014 yılında hem CHP hem HDP, "Erdoğan'ı BAŞKAN yaptırmayacağız" kampanyasını başlattı. O gün de bu ittifak kirliydi. Bugün de. Düşünebiliyor musunuz? CHP ile Kandil ortak noktada buluştu. ERDOĞAN ve TÜRKİYE düşmanlığında. 3 detay da çok önemli.

1) CHP-HDP-IP arasında hazırlanan gizli anayasa. Bu anayasa da PKK'nın özerkliğe giden yollarını açılacak.

2) CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, aniden Kuzey Irak'a gitti.

Burada yaptığı kapalı toplantıların, Kuzey Suriy'nine geleceğiyle ilgili olduğu konuşuluyor.

3) Suriye Tezkeresi'ne ortaklaşa CHP-HDP'nin "Hayır" oyu vemesi.

Deri Amerika'nın kurguladığı CHP omurgasındaki Millet İttifakı'nın önemli partisi İP'nin lideri Meral Akşener neden Kandil'e sessiz? Kandil ile CHP'nin HDP üzerinden ortaklığını görmeyen Meral Akşener, Türkiye'nin geleceğini nasıl riske attığını anlayamayacak kadar siyaseti bilmediğini düşünemeyiz.

Akşener, HDPKK ile yaptıkları gizli ortaklığı gizleyerek sonuç alacağına inanıyor. Ancak Aziz Millet bugerçeği görüyor.

SONUÇ: CHP derinliğinde doğmamış çocuğa don biçme misalı koltuk savaşları başladı. Akşener ve Kılıçdaroğlu belki HDPKK'dan rahatsız olmayabilir. Ancak iki parti içinde de bu kirli buluşmadan rahatsız olanların sayısı az değil. Bu da önümüzdeki günlerde daha da büyük parti içi çekişmeleri ortaya çıkartacak.