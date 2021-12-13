DOĞMAMIŞ çocuğa don biçmek, henüz gerçekleşmemiş veya gerçekleşmesi kesin olmayan olaylar için önceden hazırlık yapmak manasında anlamlı bir sözdür. CHP derinliğinde doğmamış çocuğa don biçme misali koltuk savaşları başladığı gözleniyor.

CHP içinde bazı hiziplerin önde gelenleri olayların sonuçlarını beklemeden sanki gerçekleşmiş gibi hazırlık yapıyorlar ve de gerçekleşmiş gibi düşünerek gerekli pozisyonu alıyorlar.

CHP derinliğinde iki yönlü koltuk savaşı var.

1) Cumhurbaşkanı adayı yaptırarak, boşalacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkanlık koltuğunu ele geçirme savaşı...

2) İktidarın ele geçirileceği hayalleriyle bakanlık koltuklarını paylaşma savaşı...

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU

CHP'nin yönetimini ele geçirmiş OĞUZ KAAN SALICI, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak yolunda bastırıyor. En çok çırpınanların başını çekiyor. Partide bir grup Kılıçdaroğlu'nu eğer Cumhurbaşkanı adayı yaparlarsa, boşalacak koltuğa Oğuz Kaan Salıcı'yı getirmeyi hedeflemiş durumdalar.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını sık sık vurgulayan hizibin lideri Oğuz Kaan Salıcı, önceki gün de, Muğla'da manidar açıklamalar yaptı: Benim gönlümden, liderimiz, aynı zamanda ittifakın kurucusu Kemal Kılıçdaroğlu geçiyor. İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ile beraber yürüyoruz ama bizim gönlümüzde 6 ok var arkadaşlar. Bu çok normal. Bundan daha doğal bir şey yok.

Erdoğan Toprak-Canan Kaftancıoğlu-İbrahim Kaboğlu, OĞUZ KAAN SALICI'YI Genel başkan vekili yapmak istiyor. Bunu sağlamak için de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını en çok pompalayan hizip oldukları konuşuluyor.

CHP derinliğinde Oğuz Kaan Salıcı'ya karşı, Faik Öztrak ismi tarafında başka hizipler bileşerek, kulisleri arttırmış durumdalar.

Engin Altay Grubu'nun da Faik Öztrak ismi etrafında kümelendiği gözleniyor. Salıcı hizbinin, başta Faik Öztrak olmak üzere Engin Altay, Gürsel Tekin, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını koparmaya çalıştıkları fısıldanıyor.

Canan Kaftancıoğlu kontrolünde olan CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu kıskaca aldı.

CHP içinde en çok delegeye sahip İstanbul'un, Salıcı-Kaftancıoğlu hizbince sıkı şekilde dizayn edildiği belirtiliyor.



NEREDEN NEREYE?

Oğuz Kaan Salıcı, "CHP kapatılsın, müze olsun" diyen meşhur 10 ARALIKÇI HİZBİN parlattığı isim. 'CHP müze olsun' diyerek yola çıkan bu grup, ne tesadüf, CHP içine sokuldular, partinin mevzilerini ele geçirdiler.

Ve... Teşkilat Başkanlığı'na Oğuz Kaan Salıcı'yı oturtmayı başardılar.

HDP aşkı ile tanınan Oğuz Kaan Salıcı ve yakın arkadaşları Kaftancıoğlu-İbrahim Kaboğlu hizbi 2020'de Tuncay Özkan ve ÜNAL Çeviköz'ün parti yönetimine seçilmesini engellemişlerdi.

Parti içinde de Atatürkçü- Ulusalcıları büyük oranda tasfiye ederek, geride kalanları da iş yapamaz hale getirdiler.



BAKANLIK PAYLAŞIMLARI

Cumhubaşkanlığı seçimini kazanacaklarını hayal eden, CHP hiziplerinin önde gelenleri, Bakanlık koltuklarını şimdiden paylaşıma tabi tuttukları söyleniyor.

Örneğin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Faik Öztrak veya Selin Sayek Böke'nin, Çalışma Bakanlığı'na Bülent Kuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanlığı'na Ünal Çeviköz'ün, Turizm Bakanlığı'na Tuncay Özkan'ın getirilmesinin kapalı kapılar ardında konuşulduğu fısıldanıyor. Ancak HDP'nin desteğiyle iktidar olunma ihtimali üzerine, HDP'nin istediği CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI VE 3 BAKANLIK konusunun hararetli konuşmalara konu olduğu duyuluyor.

SONUÇ: CHP'de etkili bakanlıklar ve genel müdürlüklere kimlerin getirileceği hususunda kulislerin hızlandığı sırada, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden gelen, 'Kazanacak aday çıkarılmalı' denilerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na KIRMIZI KART gösterilmesinin, CHP'de moralleri bozmakta olduğu ifade ediliyor.