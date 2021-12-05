Kemal Kılıçdaroğlu, NEO-CON'ların etkinliğindeki Derin Amerika-Avrupa'dan aldığı taktiklerle siyaset yapmayı sürdürüyor. Son aldığı suflelerle,

enflasyon rakamlarının açıkladığı günde TÜİK'i basma teşebbüsünde bulundu. Daha önce Merkez Bankası'nı baskılamaya yönelik hamlesinden umduğu sonucu alamayınca, Devlet İstatistik Kurumu'nu siyasi tezgahlarına meze yapmaya kalktı. Kılıçdaroğlu bir süredir CIA'in GERİLİM STRATEJİSİ'ne takılmış vaziyette. Bu gerilimle mi helallik istiyorsun Kılıçdaroğlu? Devlet kurumlarını tezgahlarına meze yapma, memurları karşısına alma, bürokrasiyi felç etme ve sokakları hareketlendirmeyle CIA'nin birçok ülkede uyguladığı taktiği Kılıçdaroğlu uyguluyor. Bürokrasiyi tehdit ediyor. Ardından, "Dosya gönderenler var" oltaları atarak, devlet memurları arasına nifak sokmayı deniyor. Sözde CHP mitinglerine başladı. İP ve HDP'nin ilçe merkezlerinden gönderilen mesajlarla Mersin mitingine zorla götürülenlerle iktidarı değiştireceğine inanıyor. Kılıçdaroğlu, HDP'lilere nasıl bir taviz veriyor acaba? Hangi bakanlıkları vereceğinin garantisini sunuyor? CHP'nin kurguladığı İP ve HDP tarafından desteklenen mitinglerde sokakları hareketlendirme planı da var? Dikkale izliyoruz. Bakalım hangi kurgu olay yaşanacak? Böyle bir kurgunun yaşanması gerekiyor ki, PKK'nın siyasi kolu HDP sokakları hareketlendirsin. CIA bu işleri de iyi bilir. 27 Mayıs darbesine giden yolların döşenmesinde İsmet Paşa'nın CHP'sinin oynadığı rol tarih kitaplarında net ve açık yazılıdır. 27 Mayıs'ta rahmetli Adnan Menderes'i cuntalarla devirdiler. Bugün, yine CIA planlarına yazılmış CHP-Kemal Kılıçdaroğlu aynı taktiklerle, DERHAL SEÇİM saçmalığını halka dayatma derdindeler. CHP Genel Başkanı merhum İsmet İnönü, "Şimdi arkadaşlar, şartlar tamam olduğu zaman, milletler için ihtilal meşru bir haktır" demişti. Ankara ve İstanbul'da öğrenci olayları başlatıldı. Yüzlerce gencin öldürüldüğü yalanlarıyla, cesetlerinin de toz haline getirildiği algı operasyonları yapılmıştı. Faiz Baronları, gözü dönmüş küresel tefeciler tarafından kurgulanan oyunlarla Türkiye yine hedefte. Dedelerimiz, babalarımız çok iyi hatırlar. Rothschild Bankaları, Osmanlı Devleti'ne 93 harbi sonrasında kredi verdi, Kıbrıs'a çöktü.

SONUÇ: Financial Times, Wall Street Journal, The Economist medyalarını kontol eden Goldman Sacs, Rothschild bankaları, EKONOMİK KAOS planını başlatarak Başkan Erdoğan liderliğindeki BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAK için saldırıyorlar. Evet 'Bağımsız Türkiye'ye diz çöktüreceğini sanan 'dahili ve harici bedbahtlar' (mutsuz, bahtsız ve talihsiz) Aziz Milletimiz'in bir tokat daha atacağından kimsenin şüphesi olmasın.