DONANMANIN gururu TCG Anadolu 2022 yılında denizlere açılıyor. Türk Savunma Sanayi'sinin gelişiminde bağımsız, güvenilir ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden ulaşılan son nokta olan, dünya denizlerinde artık Türk Deniz Kuvvet'lerinin hücum ve vurucu bir güç olduğunun altı kesin ifadelerle çiziliyor. Türkiye-İspanya işbirliği ile tamamlanan ve İspanya'nın uçak gemisi Juan Carlos-1'le benzerlikler gösteriyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'nin günümüz değişen ihtiyaçlarına göre sağlam bir platform oluşturan bu gemide harp zamanında yeni nesil taktik savaş uçaklarının inebileceği bir güverteye ve tam zamanlı operasyonunu yapabilecek altyapıya sahip… Ayrıca milli gururumuz ATAK helikopteri ve SİHA-TİHA insansız hava araçları da dahil olmak üzere, çeşitli tip ve boyutlarda hava unsurlarının ağır deniz ve hava koşullarında dahi tam kapasite operasyonlarını yapabileceği bir platform. Bunun yanında tam teçhizatlı bir tabur askerimizin, 100 lük tank filosunun çoğunluğunu teşkil edem ALTAY tankı ve mekanize destek araçları ile havadan ve denizden tam korumalı olarak intikaline olanak sağlamaktadır. Bu gelişmelerin ardından İspanya ile yapacağımız yeni dev uçak gemisi, askeri anlamda Türkiye'yi çok güçlü ülkeler sınıfına taşıyacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) firmasıyla bir anlaşma yapmış ve bu kapsamda U-214 AIP tipi 6 adet Reis Sınıfı denizaltının üretilmesi planlanmıştı. 2030 yılında denizaltında da önemli bir güç haline geleceğiz.

Büyük devlet olmak için ordunun güçlü olması gerekiyor. Türkiye zaten büyük ve güçlü olan ordusunu teknolojilerle donatmayı başardı. Özellikle MİLLİ silahlarla Türkiye'nin etkin olduğu ortada. Bunu Libya'da, Suriye'de Karabağ'da gördük. ABD de gördü.

Bunlarla birlikte TÜRK ORDUSU KÜRESEL GÜÇ konumuna gelecek.

İşte bu büyük değişim, Avrupa'nın bazı ülkeleri ile ABD'nin Türkiye'ye karşı yeni sinsi planlarının devreye girmesine neden oldu. Çünkü Türkiye emir alan dönemi çoktan kapattı. Şimdi yeni bir dönem başladı. İftiralarla gelecekler, kur saldırılarıyla adım atacaklar. Türkiye son yıllarda birçok saldırıya maruz kaldı. Gezi eylemlerinden, darbe girişimlerine kadar. Türkiye güçlendikçe, bağımsızlığını ilan ettikçe bu saldırıların devamı gelecek. ABD açık şekilde Türkiye'nin Akdeniz'den, Libya'dan, Suriye ve Irak'tan çekilmesini istiyor.

Bunun olması için daha da üzerimize gelecekler. Türkiye de güçlü duruşundan asla taviz vermeyecek. Çünkü bir kez boyun eğerseniz, asla ve asla bir daha dik yürüyemezsiniz. TÜRKİYE tarihi günlerden geçiyor. Evet herkes üzerine düşeni yapmalı. Çünkü bu şansı bir daha bulamayız.

SONUÇ: Başkan Erdoğan-Türk devlet aklı, Türk Deniz Kuvvetleri'ni adım adın ilerletiyor. Son nesil uçak gemileri, denizaltıları birer birer Akdeniz'e çıkıyor. MAVİ VATAN demir ağlarla örülüyor. BARBAROS'un torunları, yeniden Akdeniz'de BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE BAYRAĞINI dalgalandırıyor.