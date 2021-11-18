SUFLÖRÜ NEOCON

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun durduk yerde 'Helalleşme' kampanyasına soyunması tartışmalara yol açtı. Yaptığı çıkış, genellikle samimi bulunmazken, bu çıkışının da Derin Amerika'dan gelen sufleler doğrultusunda gerçekleştiği enine boyuna konuşuluyor. Bu bağlamda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Derin Amerika için neden bu kadar önemli? Kılıçdaroğlu bir NEOCON-ABD projesi mi? Bu tartışmalar da gündeme oturdu. Başkan Erdoğan da, 'helalleşme' çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti" ifadeleriyle yeni projeye atıfta bulundu. Başkan Erdoğan, "Daha dün Irak ve Suriye tezkerelerine 'evet' diyenleri ihanetle suçluyordu. Son günlerde bir de 'Helalleşelim' demeye başladı. Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile. Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan senaryodaki rolünü oynamadan öte bir işlevi olmadığını bilmesek diyeceğiz ki 'olabilir, insan değişebilir.' Dün tüm güçleri ve samimiyetleri ile vesayetin bekçiliğine, darbecilerin şakşakçılığına, tarihimize ve değerlerimize düşmanlığa soyunmuşlardı. Bugün biraz zoraki de olsa daha başka şeyler söylüyor, daha başka bir görünüme bürünmeye çalışıyor" dedi. Derin ABD-Kemal Kılıçdaroğlu, 'Helalleşme' örtüsü altında "Roboski". "Diyarbakır hapishanesi" diyerek HDP-PKK'ya mesaj veriyor. Listeye bakınca, İsmet İnönü'nün CHP tek parti diktatörlük dönemi yok. 1960 ve 28 Şubat dahil darbe dönemlerindeki CHP'nin rolü yok. Dindar-muhafazakâr kesimlerdeki CHP zulümlerini yönelik derin endişeleri teskin etme derdine düşülmüş. Samimi değiller.

CHP'nin solculuğu terk ederek sağcılaştığını öne çıkaranları güya yatıştıracaklarını düşünüyorlar.



CHP, ne Kürtlere ne dindarlara yönelik ciddi bir özeleştiri yapmadan, göstermelik laflarla kimleri kandırmayı planlıyorlar? Kesinlikle biliyoruz ki, CHP'de Jakoben ruh duruyor, huy değişmedi, helalleşme örtüsü altında, Kılıçdaroğlu'nun siyasi taktik yapma fırsatı hesaplanmış görünüyor.

Hatırlayalım..

Deniz Baykal'a kurulan kumpasla CHP liderliğine gelen Kılıçdaroğlu'nun ABD projesi olduğu Wikileaks'teki yazışmalara yansımıştı. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi kullanmak isteyenlerce nasıl bir planın parçası olduğu, büyükelçilerin ve düşünce kuruluşlarının raporlarında açıkça anlatılıyordu.

SONUÇ: WASHİNGTON RAPORU; TÜM ÜMİTLERİ KILIÇDAROĞLU… Derin Amerika'nın The Washington Institute'de hazırlanmış raporunda ABD'nin 'umudunu!' Kılıçdaroğlu'na bağladığı şu cümleyle ortaya çıkıyor: Geleceğe iyimser bakmak için elimizdeki en iyi sebep Kılıçdaroğlu'dur." Artık net ve açık ortaya çıkıyor ki, Derin Amerika Neo-con'ları, Başkan Tayyip Erdoğan'ı devirme' senaryolarını yazıyor. Rol veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakı da oynuyor. NOKTA

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