BAŞKAN Erdoğan'ı kıskanan ve Türkiye düşmanlığına soyunmuş mahfillerin önde geleni Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir kez daha suçüstü yakalanırken, Libya ve Suriye'de çevirdiği dümenler bir bir ortaya çıkıyor.

Fransa devleti, terör örgütü DEAŞ'la birliktelik yaşıyor. TRT'nin, Fransız istihbaratı, Fransız çimento devi Lafarge ile terör örgütü PKK ve DEAŞ arasındaki ilişkiyi konu edinen "The Factory" isimli belgeselinin ikinci bölümünde çok çarpıcı detaylara yer verildi.

Belgeselde, Lafarge'ın Fransız casus örgütleri için bir paravan görevi gördüğü, DEAŞ'ın Lafarge'ı önemli bir gelir kaynağı olduğu ve askeri stratejisini geliştirmek için kullandığı detaylandırıldı. Fransa, Lafarge üzerinden Ağustos 2014'te DEAŞ ve PKK'nın anlaşmaya gitti ve iki terör örgütüne de çimentodan pay verildi. Hani ABD, İngiltere, Almanya neredesiniz? Türkiye'deki casuslarınızla kurguladığınız, "Türkiye DEAŞ'a destek veriyor" yalanınız elinde patlamıştı. Peki bu gerçeği neden görmüyorsunuz.

Çünkü siz de DEAŞ'la yakın çalışıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Başkan Erdoğan'ın verdiği, 'Ordular ileri' emrinin hemen ardından Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında Macron'un gözbebeği çimento devi Lafarge'ın desteğiyle PKK'nın (PYD) yaptığı korunakları paramparça etti.

Operasyonun hedefinde Suriye'nin kuzeyindeki Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) vardı. Lafarge, tesisin PKK'ya çalışması için aylık tahmini 20 bin avro ödeme yaparken, diğer taraftan o dönem Suriye'nin petrol kaynaklarını elinde tutan bu terör örgütünden tesiste kullanılmak üzere petrol satın alıyordu.

SONUÇ: Bu durum, Fransa'nın iki yüzlülüğünü ve Macron'un çarpık terör anlayışını yansıtması açısından mühim bir örnektir. Macron'un YPG ile yakın ilişkide olması ve YPG'nin sözde sözcülerini Fransa'da ağırlamış olmaları bu kirli ilişkiyi net olarak gözler önüne seriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Suriye'de" skandal sözleri hala hafızalarda. Bu çıkış, başlı başına bir MİLLİ GÜVENLIK MESELESİDİR.