2040 yılında, 7 DEVLET,TEK MILLET dünyaya yeni bir güneş gibi doğacak. Yeni Dünya Düzeni'nde yeni bir küresel güç doğuyor. 21'inci Yüzyıl'a hakim olacak. TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nin ayak sesleri geliyor. Başkan Erdoğan'ın tarihi pardigması TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ hayat buluyor. Dünyanın mazlum ve mağdurları, Müslüman Türkleri ve dünya barışı için hayırlara vesile olsun. Başkan Erdoğan: 7 DEVLET, TEK MİLLET' hedefiyle yola çıkmıştı. "Azerbaycan gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan tarihi, kültürü, medeniyeti bir 500 milyonluk çok büyük bir aileyiz" diyerek, kararlı yürüyüşünü sürdürüyordu. Nihayet büyük gün geldi. İSTANBUL YASSIADA'DA Türk dünyası liderleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan , Türkmenistan Cumhurbaşkanları ve Macaristan Başbakanı Orban bir kez daha bir araya geldi. Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Türk dünyası 2040 vizyonu kabul edildi. Başkan Erdoğan'ın tarihi kararların alındığı zirveyi demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes'in zavallı cuntacılar tarafından idam edildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası YASSIADA'da toplaması çok anlamlı bir başka tarihi sembolü de ifade ediyor. Tek kutuplu neoliberal dünya algısı sarsıldı, 2030'larda yeni küresel sistem oturacak. Yeni jeopolitikte, Başkan Erdoğan'ın kararlı şekilde sürdürdüğü TÜRK BİRLİGİ gerçeğiyle bu sürecin ana aktörlerinden birisi BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ olması söz konusudur. Bugün; Avrupa ile Doğu arasındaki ana kara-deniz güzergahı olan İpek Yolu yeniden önem kazandı. Türk Devletleri, Avrupa ile Doğu arasında merkezi kara-deniz güzergahı konumunda yer alıyor. Avrupa-Doğu arasında güzergah olmak; tarihte İpek Yolu'nun Türklere sağladığı ekonomik katkı ve avantajın yeniden gündeme gelmesi anlamına gelir. Elbette ZENGEZUR KORIDORU kilit nokta. Karabağ'ın kurtarılışı bağlamında, Yüzyıl önceden özellikle emperyalist devletler tarafından kurgularıyla TÜRKİYE'NİN ASYA/ya açılan kapısını araya Ermenistan'ı sokarak kesen ZENGEZUR VE LAÇIN KORİDORU açıldı. Bu koridorların açılması Türkiye'nin garantörlüğünde bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti – Azerbaycan-Orta Asya'ya doğrudan ulaşılmasının önünü açan jepolitik hamlelerdir. Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak bu güzergahın önem kazandığı gerçeğinden hareketle, bölgede jeo-ekonomik Çin hakimiyeti karşısında BIRLEŞIK TÜRK DEVLETLERI YENI BIR GÜÇ olarak masalarda yerini alacaktır.