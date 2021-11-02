02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Bülent Erandaç İki yüzlü Amerika
BÜLENT ERANDAÇ
İki yüzlü Amerika

İki yüzlü Amerika

02.11.2021, Salı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile 1 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada üzerinde önemle durmamızı gerektiren bir ifade var: "Türkiye'nin S-400 savunma sistemine sahip olmasına ilişkin ABD'nin endişeleri aktarıldı." Bu noktada Amerika'nın iki yüzünü masaya yatırmakta büyük fayda var. Türkiye gibi Hindistan da Rus malı S-400 sistemini almak üzere... Biden'ın Amerikası, Türkiye'ye haksız, hadsiz, küstahça ambargolar uygularken Hindistan'a bir başka yüzüyle bakıyor. Türkiye düşmanlığı yapan Amerikan Kongresi, Hindistan konusunda "S-400 yüzünden Hindistan'a yaptırım uygulamak ABD'nin çıkarlarına aykırı" tezgahlarına geçmiş durumda. Derin Amerika'nın gerekçesi olarak "Çin ile rekabet eden ABD'nin Hindistan'ı yanında tutması gerekliliği" gösteriliyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Harsh Shringla ile görüştü. Görüşmeden sonra ABD KONGRESİ'nin lafı bile edilmeden yaptırımlara ilişkin kararın Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken tarafından verileceğini söyledi. Yani Türkiye'ye S-400 yaptırımında etkin olan Senato kararı, Hindistan söz konusu olduğunda görmezden gelecekler. Şu iki yüzlülüğe bakar mısınız? ABD, Çin ile rekabetten dolayı Hindistan'ın S-400'lerini görmezden geliyor, ama başta Rusya olmak üzere NATO'nun en büyük savunucusu Türkiye'yi F-35 programından çıkartıyor. ABD, Çin'e karşı NATO'nun daha fazla sorumluluk almasını istiyor ama NATO üyesi Türkiye'ye ne hava savunma sistemi Patriot'un satışına onay veriyor ne de parasını ödediğimiz 5. nesil F-35 uçaklarını teslim ediyor. 1 milyar 400 milyon dolarımıza çökmenin peşinde.

SONUÇ: BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ KİMSE DURDURAMAZ. TEK DİŞİ KALMIŞ EMPERYALİST
BATI'YA, ÇANAKKALE'Yİ, KOCATEPE'Yİ, KIBRIS HAREKATI'NI, FIRAT KALKANLARINI, MAVİ VATANLARI, IRAK PENÇELERİNİ VE KARABAĞ İŞGALİNİ SONA ERDİREN AZERBAYCAN-TÜRKİYE BERABERLİĞİNİ TEKRAR HATIRLATIRIZ.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Lider diplomasisi 01.11.2021 Pazartesi
Bu evlilik yürümez 31.10.2021 Pazar
CHP - HDP’nin nikahı 28.10.2021 Perşembe
İstihbarat’ın 2 operasyonu 24.10.2021 Pazar
Azgınlaşan ABD-Avrupa 23.10.2021 Cumartesi
Türk pençesi 21.10.2021 Perşembe
Bidenopolis! 18.10.2021 Pazartesi
Maskeli balo 17.10.2021 Pazar
Tarihi hamleler 15.10.2021 Cuma
CHP'nin zulüm damarı 11.10.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA