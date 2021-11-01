TÜRKİYE Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli lideri. Dünya olaylarının bugün seyrini değiştirici özellikli lider diplomasisinin ustası... Başkan Erdoğan'ın son derece başarıyla icra ettiği lider diplomasisi, Türkiye'nin BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL AKTÖR özelliğini tahkim ediyor.

Başkan Erdoğan'ın, 21 EYLÜL 2021 tarihinde, Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşma ve 12 liderle baş başa yaptığı görüşmelerden başlayarak, son 45 gün içinde (21 Eylül-1 Kasım 2021 arası) gerçekleştirdiği lider buluşmalarıtemaslarına bakınca, Türkiye'nin BAŞKANLIK MODELİYLE yürüttüğü diplomasi seferberliği dikkati çekiyor.

Başkan Erdoğan, başta ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin başta olmak üzere, son 45 gün içinde, Birleşmiş Milletler'de, New York'ta, Ankara'da, Moskova'da, Afrika'da, Azerbaycan'da ve Avrupa'da birçok liderle yaptığı görüşmeler bir başarılı diploması hikayesidir.

Başkan Erdoğan dış siyasetteki 20 yıllık verimli tecrübesiyle dünyanın önde gelen ülkelerin liderlerinin özelliklerini biliyor ve uluslararası sistemin gidişatını erkenden okuyarak, jeopolitik hamlelerin farkına varıyor.

Başkan Erdoğan'ın özellikle dünyanın 2 küresel güç konumundaki ABD Başkanı ve Rusya lideri Putin'le arka arkaya görüşmeleri LİDER DİPLOMASİSİ'nin çarpıcı bir örneği olarak diplomasi tarihindeki yerini almaktadır.

Yeni dünya düzeni kurulurken, ülkemizin konumunu belirleme konusunda Erdoğan'ın başarılı LİDER DİPLOMASİSİ, Türkiye'nin şansıdır.

2023'E GİDERKEN...

20'nci yüzyıl liberal dünya düzeninin ve ürettiği ittifakların erozyonu devam ediyor.

Transatlantik İttifakı'ndaki çatlağın büyümesi, ABDAvrupa ile Rusya ve Çin arasındaki gizli savaşın sürmesi ve Ortadoğu'da yeni krizlerin çıkması gündemdedir.

Küresel dalgalanmanın bölgemizde etkileri son derece kritik gelişmelere konu olmaktadır. ABD-İsrail'in, Ortadoğu'da böl-yönet/ böl-yut stratejileri sürerken, Başkan Erdoğan tecrübesiyle, derin gelişmeleri çok iyi okumaktadır.

Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde boşlukları iyi değerlendirerek, Libya- Doğu Akdeniz-Suriye-Irak- Azerbaycan-Balkanlarda tarihi jeopolitik hamleler yaparak, yeni dünya masasına etkili aktör olarak oturma şansını yakalamıştır.

Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar dünya olaylarına stratejik açıdan bakarsak, Başkan Erdoğan'ın TÜRK DÜNYASI VE AFRİKA

PARADİGMALARI hayati gelişmelere konu olacaktır.

ERDOĞAN-TÜRK DÜNYASI Başkan Erdoğan'ın LİDER DİPLOMASİSİ, TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİNİ ADIM ADIM GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in önceki gün yaptığı konuşma çok önemlidir.

Aliyev, "Öz kardeşim Erdoğan, Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki bu bütün siyasetçiler için örnektir. Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Erdoğan faktörü, bütün Türk dünyası için en önemli faktörlerden biridir" demiştir.

ERDOĞAN-AFRİKA DERİNLİĞİ 42 Türk Büyükelçiliği ile Türkiye Afrika'nın kılcal damarlarına taze kan olarak akmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 30 ayrı Afrika ülkesine toplam 41 ziyaret gerçekleştirdi.

Sadece bu tablo bile tek başına Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığının somut bir göstergesidir. Son sefer, Angola, Togo, Burkina Faso, Liberya ve Nijerya'ya gerçekleşti.

SONUÇ: Erdoğan'ın siyaset tarzı ve diplomaside sergilediği yaklaşım gerek Türk dış politika yapımında gerekse uluslararası arenada belirgin farklar yaratmaktadır.

İşte, dünyanın daha da karışacağı 2023 sürecinde Türkiye'de yapılacak CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ tarihi özellik kazanmıştır.

Günümüzde dünya siyasetine şekil veren liderler arasında tecrübe açısından öne çıkan Erdoğan'ın hem uluslararası olaylara müdahale edebilme hem de iç siyasetleri konsolide etme boyutuyla etkili olabilmesinin önü 2023 seçimlerinde, Türkiye'nin şansı olarak dikkati çekmektedir.

Erdoğan'ın tecrübesiyle meydan okumaları, muhataplarıyla istikrarlı bir müzakere yürütmesinin anahtarı 2023'tür. Aziz milletimiz vereceği kararla sadece CUMHURBAŞKANI SEÇMEYECEK. GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKKİYE'Yİ KİMİN KURABİLECEĞİNİ DE BELİRLEYECEKTİR. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR...