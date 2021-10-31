Bu evlilik yürümez

TEZKERE oylamasıyla birlikte CHP-HDP nikahı kıyıldı. Artık Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldı. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar, CHP-HDP evliliğinin nasıl yürüyeceğini Derin Amerika-Avrupa tarafından hazırlanmış senaryolar belirleyec. Belli oldu ki, HDP(PKK) CHP'ye yardımcı olacak. Peki neyin karşığında? HDP/ PKK nikah öncesi açıklamıştı. HDP eşbaşkanı Pervin Buldan, "Bize 1 Cumhurbaşkanlığı yardımcısı, kabinede bakanlıklar vereceksiniz. Yeni anayasa hazırlarken, bizıim isteklerimiz olacak.

ÖZGÜR YEREL YÖNETİMLER olmalı. Avrapa Yerel yönetimler yasasını aynen uygulanmalı" demişti.

CHP-HDP-İP GİZLİ ANAYASASI uzak değil, 2021 yılının başlarındaki çok çok önemli bir tartışmayı hatırlayalım. CHP-HDP nikahına giden yolda, çok önemli BİR KAVŞAK, CHP- İP- HDP'nin, CHP milletvekili Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde gizli bir Anayasa taslağı hazırlamışlardı. Gizlenen anayasa paketinden sızan bilgilere göre, federatif sisteme kapı aralanacak, federal yerel yönetim modeline kadar çarpıcı maddelere yer verilmişti.

Zorunlu Din Kültürü dersinin 'seçmeli kültür dersine' çevrilmesi, ANA DİLDE eğitim hakkı tanınmasına ilişkin ise DÜZENLEMELER DE YAPILACAKTI. KILIÇDAROĞLU, CHP'Yİ KAYNAYAN KAZAN haline getirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'e Azez Millet'in kalpgahı TBMM'nin desteğinin sembolu olan tezkereye "HAYIR" deme gafleti gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin KAYNAYAN KAZANI İÇİNDEKİ

SICAK SULAR TAŞTI.

Cumhurbaşkanı adaylığı CHP içinde tam bir tiyatro haline gelmişti.Son olarak CHP'nin HDP ile ortaklaşa, IRAK-SURİYE TEZKERESİNE

"HAYIR" oyu vermeleri büyük tepkilere yol açtı.

CHP-HDP ortaklaşa kararları sonrası, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Burada asıl önemli olan; ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin, terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, HDP'ye biat etmesi, HDP'ye boyun eğmesidir.

Hem demokrasimiz adına hem milli güvenliğimiz adına ne kadar üzüntü verici, ne kadar hazin bir tablo." diyerek Aziz Milletimiz'in hislerine tercüman oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tel tel dökülüyor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Kılıçdaroğlu dün, "Cumhurbaşkanı adayı olmak için bana CV getirenler var" dedi. Düşünebiliyor musunuz. Atatürk'ün kurduğu partinin lideri bu kadar basit bir açıklama yapabiliyor. CHP'de Cumhurbaşkanı adayını kılıçdaroğlu belirleyemez. Bunu Kılıçdaroğlu da biliyor. Kılıçdaroğlu önce parti içindeki ahlaksızlıkları görmeli. CHP, ülkenin dört bir yanında yükselen içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık skandallarına konu oluyor.

Bunları görmüyor anladık.

Ancak başta İBB Başkanı İmamoğlu yönetiminin hergün birer birer ortaya çıkan skandal atamaları ve şüpheli ihaleleri olmak üzere, diğer CHP'li belediyelerdeki kavgalar, kıskançlıklar, ayak oyunlarını da görmüyor, duymuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bir yalan makinası gibi laf üretiyor, siyasette huzuru bozuyor. Çünkü tek şanslarının yalan ve iftira üzerinden geleceğini biliyor. ne Ankara ne de İstanbul'da CHP'li belediyelerin yaklaşık 3 yılda yaptığı bir projeyi gördünüz mü? Olanları yok etmekle meşguller.

Son olarak, Kılıçdaroğlu'nun, 'Siyasal cinayetler' lafı, gerilim yaratmaya yönelikti. Aynı cümleyi birkaç yıl önce de seçim öncesi söylemişti. Kamu personelini tehdit eden konuşmaları, görüldüğü kadarıyla, "Tek parti CHP'sinin faşizmini geri getirme gayreti" olarak göze batıyor. CHP'nin CUMHURBAŞKANI belirleme komedisi parti içindeki Bizans oyunlarını başlattı. Bir taraftan CHP içinde MANSURCULAR/ IMAMOĞLUCULAR lobileri oluşurken, diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti dışından ADAY ARAMALARI KOMEDİSİNE zemin hazırladı. Meral Akşener, "Başbakanlığa talibim" demesi, ardından Yavaş veya İmamoğlu'ndan birini adayı gösterilmesi halinde buna itiraz etmeyeceklerini açıklaması bir planın parçasıydı. Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Prof. Dr. Özgür Demirtaş olayına ılışkın dedıkodular bır tıyatro sahnesı olarak karşımızda.

SONUÇ: CHP-HDP evliliği, ortak aday belirleme planını da çöpe attı.

MİLLET İTTİFAKI BİR GAYYA KUYUSU durumunda. Bu gayya kuyusundan Büyük ve güçlü Türkıye'yi yönetecek kadro çıkar mı? Aziz Milletimiz son kararı verir...

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