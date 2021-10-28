Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile PKK'nın siyasi kolu HDP evlendi. CHP-HDP nikahını da Derin Amerika kıydı. Nokta.

26 Ekim 2021 tarihini bir kenara yazınız. Irak ve Suriye topraklarında yuvalanan bölücü terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik operasyonlarını başarı ile yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında Türk Milleti'nin desteğini işaret eden tezkereye CHP, HDP ile beraber HAYIR oyu verdi. Derin Amerika'dan aldığı suflelerle siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin arkasına takılmışlardır.

Nihayetinde, Atatürk'ün kurduğu CHP, tarihin tozlu raflarına gidişi de ilan edildi. Daha önce, CHP-HDP ortak gizli anayasa hazırlayarak, nişan takmışlardı. Çok değil, 6 sene önce Taksim-Gezi'de CHP omurgasında oluşturulmuş aşırı soldan Amerika'ya beynini kiralayanlarla, sahte demokratlar sokaklara çıkmış ve bir kalkışma başlatmışlardı. Sokaklara çıkarılan insanların bir kısmı ağaç-çiçek için yollara düşmüşlerdi. Bunları da kukla olarak kullanan Washington, Berlin ve Paris'te oturan çete üyelerinin tek hedefi BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü başlatan Erdoğan'ı yıkmaktı.

KUKLACILARIN kurduğu tezgah "ZULÜM 1453'TE BAŞLADI" sloganını atmasıyla her şey ortaya çıkıyordu. Amerika, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda ve İsveç büyükelçileri küstah ve terbiyesiz açıklaması "Osman Kavala derhal serbest bırakılsın" da tesadüf değildi. MESELE KUKLA OSMAN KAVALA DEĞİLDİR. Küstah açıklamayı YAPTIRAN ZİHNİYETE iyi biliyoruz.

Bugün KUKLA OSMAN KAVALA üzerinden tek dişi kalmış BATI ZİHNIYETİ yine kan kusmaktadır. BÖLGESEL GÜÇ TÜRKİYE, yakın coğrafyamızdaki tüm oyunları bozdu. Bağımsız Türkiye'yi hazmedemeyen bu güruh, CHP omurgasında PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Milliyetçi görünüp ama HDP ile olmaktan rahatsız olmayan bur grubun da siyaset yaptığı İP koalisyonu da bağımsız Türkiye'den rahatsız. Derin Amerika-Avrupa'nın son yaptığı haydutluğun bir boyu da, iç siyasette CHP üzerinden Başkan Erdoğan'ı yıkma harekatının bir safhası olmasıdır. Muhalefete açık destek vererek "Erdoğan'ı düşürmek gerekir" diyen Biden'ın başında bulunduğu ABD ve sömürgeci Avrupa devletleri, Başkan Erdoğan'ı devirip BÜYÜK TÜRKİYE'yi eski emir alan Türkiye yapma peşindeler. Ancak o eski Türkiye artık tarih oldu. Bunu öğrenmek istemeseniz de biz size öğreteceğiz. Bağımsız Türkiye aşığı Aziz Türk Milleti'nin duvarları önündeki çukurlara gömülecekler. Yıllar sonra da onların hepsi 'yok hükmende' hatırlanacaklar.

SONUÇ: İstiklal marşı yazarımız milli şair Mehmet Akif çok güzel dile getirmişti: Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar! EVET. Kuklacılara bir daha Çanakkale'yi Kocatepe'yi Kıbrıs harekatını, Fırat Kalkanı'nı ve 15 Temmuz'u hatırlatırız.