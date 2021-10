Ava giderken avlanmak

MİLLET İttifakı ava giderken avlandı. DERİN AMERİKA NEO-CON'larının sufleleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için her türlü kirli planı uygulayan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in taktikleri ellerinde patladı.

Cumhur İttifakı'nı köşeye sıkıştırmak, bürokrasiyi çalışamaz duruma getirmek ve patlamento dengelerini bozmak amacıyla Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kampanyalarını yaptıkları, "erken seçim" tezgahı bozuldu.

CHP omurgasında bir araya getirilmiş İyi Parti, HDP, DP, Saadet, hazırlanmakta olan seçim kanununa parelel, 'erken seçim' tezgahını hızlandırmışlardı. Önce 2021, şimdi de Kasım 2022'yi işaret ederek Türkiye'de erken seçim tartışmasını körüklüyorlardı.

AK PARTİ ve MHP-Cumhur İttifakı, çok akıllı bir hamle ile yeni seçim kanunu teklifini, bu yıl TBMM'ye sevketmekten vazgeçip, 2022 Ocak ayına ötelemesiyle, Kılıçdaroğlu/Akşener'in tüm hayali de suya düştü.

Azgın muhalefetin 2022 sonbaharı için seçim beklentisi vardı. Seçim Yasası'ndaki değişiklik düzenlemesinin 2021 bu yılın en geç Kasım'da çıkarmasına dayanarak bunun üzerıne bir yıl koyuyorlar, ortaya 2022 Kasım'a göre, erken seçim kampanyalarına hız vermışlerdı.

Anayasa'ya göre üzerinden bir yıl geçtikten sonra yüyürlüğe girme zorunluğu, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini normal seçim tarihi 2023'e kilitledi. Derin Amerika'nın baskısıyla Millet İttifakı paniğe düştü.

Azgın muhalefet, şimdi yeni planları devreye sokmak zorunda.

Sadece CHP-Kılıçdaroğlu trenine binen muhalefet liderleri değil, Millet İttifakı mentörü Derin Amerika da yeni planlar hazırlamak zorunda.

Azgın muhalefeti kara kara düşündüren bir madde var. O da seçim bölgelerinin 5 veya 7 milletvekili seçilecek şekilde bölünmesidir.

Bu sistemin, büyükşehirlerde uygulanması söz konusu.

Son anketlerin ortalamasına göre CHP-İP-HDP oyları, Meclis'te çoğunluğu Millet İttifakı'nın alamayacağını gösterıyor.

5 veya 7'li sistem gelirse, Derin Amerika'nın hayali tamamen kabusa dönecek. Aslında Millet İttifakı içinde de büyük kriz var.

CHP'de iki belediye başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmak için gizli gizli adımlar atıyor. Kılıçdaroğlu da bu adımları görüyor ve o isimlere haber gönderiyor. İP tarafına baktığımızda ise parti içi sıkıntılar daha da büyüdü. Çünkü HDP ile aynı ittifakta durmaktan rahatsız olan gerçek Milliyetçi isimler var.

Hiçbir gerçek Milliyetçi PKK'nın siyasi uzantısıyla yan yana gelmez.

Canını verir yine gelmez. Akşener bir seçim için her şeyi gizlemeye, gizli görüşmeleri 'yokmuş' gibi göstermek için her adımı atıyor.

Ancak PKK'nın siyasi "kolu bizimle ittifak içinde olduğunuzu açıklayın" diyor. Kılıçdaroğlu kendince akıllı çıkışlarıyla HDP'ye ş"Şimdilik gizli kalalım" mesajı gönderiyor.

SONUÇ: Bu ne demek.

Konuştuklarında kül bırakmıyorlar.

Millet İttıfakı, parlamenter sisteme dönmeyi gerçekleştiremeyecek.

CHP-İP-HDP, Meclis'te çoğunluğu alamayacaklar için eski Türkiye'ye dönüş umutları da her geçen gün azalıyor.

Eskiye dönemeyecekleri gibi, yeni sistemde bölücü terör örgütü PKK'nın siyası kolu HDP'ye Başkan yardımcılığı ve bakanlıklarda vermek durumunda kalacaklarını biliyorlar.

Ancak amaçları sadece BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşü başlatan Başkan ERDOĞAN'ı yolundan döndürmek olduğu için her adımı gizli kapılar ardında yapıyorlar.

Meral Akşener'in Başbakanlık rüyası bitti. Kemal beyin hayalleri havaya uçtu. Aziz milletimiz 2017 yılında cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçişe onay vermişti. Aziz milletimizin verdiği kararı nasıl değiştirmeye çalışırsın!

