MEŞHUR, "Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek" deyimimiz var. Yani, "bir kimseye çok büyük bir korkuyu ya da zarara uğrayacağını sezdirip daha az zararı kabul ettirmek" anlamında kullanılan bu sözdür.

Millet İttifakı'nın iki partisi CHP ve İP'nin genel başkanları, Cumhurbaşkanı adayı belirlemekte zorlanıyor. Zaman geçiyor, aşağı koyuyorlar olmuyor, yukarı koyuyorlar olmuyor. Çünkü ikisi de ORTAK ADAY OLMA sevdasında.

Birbirlerine karşı taktik manevralar yapıyorlar. Son olarak Meral Akşener, İstanbul'un ISPARK'ını batıran, İETT'sini yok etmek üzere olan, metroları kullanılamaz hale getiren Ekrem İmamoğlu'nu manidar bir şekilde Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sinir uçlarıyla oynadı. Akşener benzetme konusunda sürekli saçmalasa da hatta ahlak sınırlarını da aşsa da bu son benzetmeyi bilerek yaptı. O da İmamoğlu'nun son derece başarısız olduğunu biliyor. İBB'yi bile yönetmekten aciz birini Cihan Fatihi'ne benzetmenin saçmalık olduğunu her aynaya baktığında da görüyor. Ancak Akşener bu hamlesiyle, İmamoğlu'nu öne sürerek, Kemal beye, Ekrem'i destekler gibi görünüp, yani ölümü gösterip, BENİ ADAY YAP (Sıtmaya razı ol) mesajı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu Ekrem'i sevmiyor.

Cumhurhurbaşkanlığı adaylığı kapısını kapattılar. Akşener de bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Meral Akşener ve beyin kadrosu, Başkan Tayyip Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini, Akşener'ın şansının olduğunu düşünüyor. Millet İttifakı, tam bir gayya kuyusu. İçine giren bin pişman.

Bu ittifak içinde yer alan Saadet Partisi, CHP'den kaçmak istiyor.

İP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de ile yan yana görünmekten rahatsız.

Ancak çıkarları için teröristlerle de gizli ittifak yapmaktan kaçınmıyorlar.

Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın gönlü Millet İttifakı'na katılmakta ama HDP'ye aşık CHP görüntüsünden kararsızlar… Yani, CHP'nın yanına gelen de pişman.

Arka planına bakalım.

1) Millet İttifakı'nın HDP (PKK) olmadan Cumhurbaşkanlığını kazanması mümkün görünmüyor.

2) Parlamenter sisteme (2 yıl içinde diyorlar) dönmeleri için, TBMM'de en az 360 milletvekili çıkarmaları mecburiyeti var. Anketlerin tamamı ve gerçekler, Millet İttifakı'nın TBMM'de çoğunluğu almalarının imkansız olduğuna işaret ediyor.

3) Aziz Milletimiz, "CUMHURBAŞKANI'NI BEN SEÇECEĞİM" kararını verdi.

Kazandığı hakkı, neden geri versin?

Şimdilik pek belli etmiyorlar ama Kemal Bey ve Meral Hanım da, yüzde 7 paniği var. Yüzde 10 barajını aşmak için, İyi Parti, Saadet, Demokrat Parti, CHP'nin kolları arasına atılmışlardı.

Ahmet Davurtoğlu ve Ali Babacan'ın partileri de yüzde 10 korkusuyla Kemal beyin kanatları arasına girmek zorunda kalacaklardı.

Yüzde 7 barajı çıkınca, İyi Parti'nin, Saadet'in, Babacan'ın, Davutoğlu'nun, CHP'ye ihtiyaçları kalmadı.

HDP (PKK) ise tam pazarlıkta.

CHP'ye diyorlar ki, "Yüzde 7 barajını aşarız, milletvekili seçiminde size ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize muhtaçsınız. Biz olmazsak hiçbir şansınız yok."

SONUÇ: Ortak aday belirlemekten tutun, ortak deklarasyon, kabinenin oluşturulması, yeni anayasaya kadar, MİLLET İTTİFAKI BİR GAYYA KUYUSU durumunda. Yani FAY HATLARI aktif. Her an DEPREM olabilir.