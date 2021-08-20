GÖZÜNÜ kan bürümüş Haçlı Siyonistler Türkiyemiz'e beş koldan saldırıyor. Derin ABDAvrupa'nın karanlık odakları istihbarat servislerinin ajanları Türkiye'yi zayıflatmak için planlar yapıyorlar. Her türlü hileyi tuzağı kurarak geliyorlar.

Aziz milletin arasına nifak sokmak için plan üstüne plan yapıyorlar. Bugün Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a karşı aynen Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi kahpece saldırıyorlar. Ekonomik manipülasyonlarla başarılı olamadılar. Milli birliğimizi bozmaya yönelik büyük yangınları çıkarttılar. Sel felaketlerini bahane ederek her türlü tezviratı sürdürüyorlar. Devşirdikleri ajanlarla cemevini kundakladılar.

Altındağ'da çok hassas bır tuzak kurmuşlardı.

Suriyeli ve Afgan göçmenler üzerinden milli birliğimize saldıracaklarının işaretini verdiler.

Gözlerini kan bürüdü Haçlı Siyonistler'in... Biz bunların ciğerini biliyoruz. Derin ABD-Avrupa'nın istihbarat servisleri, parayla besledikleri STK'lar daha önce de saldırmışlardı. Ancak aziz milletimizin iman dolu çelik duvarları karşısında yok olup gitmişlerdi. Darbeler için kullandıkları mekaniği biliyoruz.

Yakın tarihe bakarsanız etnik ve mezhebi kaşımaları kimlerin nasıl yaptığını çok iyi görebilirsiniz. Batı zihniyeti cibilliyetini Afganistan'da da gösteriyor. Afganistan'ın Müslüman halkını birbirine kırdırıyorlar. Ölen de öldüren de Müslüman. Aynı oyunu ARAP BAHARI'NDA DA OYNADILAR. 2002 yılında ABD'nin NEO-CON Dışişleri Bakanı Condeliza Rice utanmadan, "22 Müslüman ülkenin sınırları değişecek" dedi.

Derin ABD-Avrupa o günden bu yana Irak'ı, Suriye'yi, Sudan'ı, Libya'yı, Yemen'i böldü. Büyük ve sinsi oyunu iyi okuyan Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı terör koridorunu paçavraya çevirdi. ABD'nin IRAKSURİYE GEÇİŞ HATTINI pençe harekatlarıyla kırdı. Doğu Akdeniz'deki karanlık oyunu bozdu.

ABD'nin Ermenistan tezgahlarını havaya uçurdu. Bunlara paralel Mavi Vatan paradigmasıyla Doğu Akdeniz- Ege-Karadeniz hattımız tahkim edildi. Karadeniz'de Milli Doğal Gaz rezervlerini bulundu.

SONUÇ: Bütün bunlar BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ. Bu yürüyüşü durdurmak isteyen karanlık odaklar göçmen kaşımaları, etnik ve mezhebi kaşımalar, sosyal medya saldırıları eş zamanlı sürüyor. Aziz Türk Milleti'nin Türkiyemiz'e kem gözle bakan gözleri köreltmesinden kimsenin şüphesi olmasın. İstıklal Marşı yazarımız, milli şairimiz Mehmet Akif'in "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım; Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" sözleri Türk Milleti'nin nasıl bir millet olduğunu tarihe yazmıştır. NOKTA