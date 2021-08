GÜZEL Türkiyemizin ormanlarını yaktılar. Acımız çok büyük.

Aynı anda ardı ardına çıkartılan yangınlar bir tesadüf değildi. Nitekim, CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP

ERDOĞAN, yangınların çıkarılışı İle ilgili Türk istihbaratının geniş çaplı çalışma yaptığını, güçlü sabotaj ihtimalinin savcılıklar tarafından soruşturulmakta olduğunu söyledi.

Zamanlaması, yangın çıkartılan bölgelerin özellikle Türkiye'nin turizm cennetleri oluşu ve yürek yakan sonuçları itibariyle yabancı istihbarat servislerinin devşirdiği hainlerle yaparak 'BEŞİNCİ KOL' faaliyetleri olduğu gerçek. Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi çaresiz bırakmak için her adımı atacaklar. Çünkü TÜRKİYE artık eskisi gibi değil. Dışardan fonlanan 'beyinlerini kiraya verenler' de doğal olarak yangınlarda devleti zaaf içinde gösterme çabasındalar. Aldıkları paranın karşılığını vermek zorundalar.

Emir aldılar ve yerine getiriyorlar.

Dünyanın bir ve iki numaralı küresel çeteleri Rothschild ve Rockefeller ailelerinin planlarını dünyaya yayan The Economist dergisi, Kasım 2020'de yayımladığı ve 2021 yılında olacağı tahmin edilen felaketleri içeren dergi kapağında 'orman yangınlarını' da gösterdi. Türkıye düşmanlığıyla tanınan Rothschild ailesinin sahibi olduğu ve felaket senaryolarıyla tanınan The Economist dergisinin bir teorisi daha gerçek oldu.

Türkıyemiz'in turizm merkezleri Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'daki BÜYÜK ORMAN YANGINLARININ DA KÜRESEL

ÇETE ROTHSCHİLD AİLESİNİ

GÖRMEMEK için kör olmak gerekiyor.

2021 yılında olacakları kollu dünya şeklinde olan bir kumarhane makinesiyle betimlemışti The Economist. TÜRKİYE YANGINLARI derginin teorisinin gerçek olması küresel oyunu gözler önüne serdi. Dergi aynı zamanda kapakta şu andaki ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimi de kazanacağını gösteriyordu. Küresel güçlerin adamı Biden da seçildi ve emirleri uyguluyor.

Kapakta VİRÜS de vardı. 2022 yılında da yeni virüs figürleri verilmişti.

Bir hatırlatma da yapmalıyım.

"BÜYÜK YANGINLAR

ERDOĞAN'I GÖTÜRÜR" diyen zalimler daha önce ortaya çıkmıştı.

Erdoğan'ın devrilmesini bekleyen zavallı kafaların bu açıklamalarına şaşırmıyorum. Çünkü onların derdi BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü durduralım da ülke yok olsun önemli değil. Yabancı servislerin gerçekleştirmeyi planladığı adımların birer maddeleri de o kişiler. Ancak unuttukları bir gerçek var. Erdoğan, Türkiye'nin çok daha büyük bir ülke olması için çabaladığını 'Aziz Millet' biliyor, görüyor. Türkiye'nin Akdeniz'de güçlenmesi, Akdeniz'in ateşi verilmesi arasındaki bağı görenler, TÜRKİYE'nin ne kadar etkin olduğunu da biliyor. "Emir alan" TÜRKİYE'den "emir almayan" TÜRKİYE'ye gelmemiz içerdeki hainlerin de artmasına neden oldu.

Ne yaparsanız yapın. Bu yangınların da, hainliklerinizin de ağır bir bedeli olacak. Provakasyonlarınızın da bedeli olacak merak etmeyin. Sizin kadar ahlak yoksunu, vatan haini olanları görmeye biz alışkınız. Biraz bekleyin.

TÜRKİYE'nin gücünü herkes görecek.

SONUÇ: Haçlı siyonistlerin ciğerini biliyoruz. Unutulmamalı.

Derin Amerika'nın aparatı FETÖ ıle Türkiye'yi işgal etmeye kalktılar.

Arkalarında Derin Amerika ve Küresel güçler vardı. PKK'nın, Deaş'ın arkasında Küresel Çete-Derin Amerika var. Her terörist Amerika ile yakın temasta olmuştur. Türkiye yangınları da tesadüf değil. Teröristler mi yaptı? Evet. Türkiye düşmanları uyumuyor.Hainler birer birer devreye sokuluyor. Çünkü artık son kozlarını kullandıklarını da biliyorlar. AZİZ TÜRK MİLLETİ bugünleri de birlik ve beraberlikle aşar. Hainleri açtıkları hendeklerde boğar.