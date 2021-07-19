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BÜLENT ERANDAÇ
Kıbrıs Türk Devleti’nde iki bayram

Kıbrıs Türk Devleti’nde iki bayram

19.07.2021, Pazartesi

CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Birliği'ni gerçekleştirme yolunda stratejik hamlelerini sürdürüyor. Yarın Kıbrıs Türk Devleti iki bayramı birlikte kutlayacak. Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından işgalini sonlandıran Barış Harekatı'nın yıldönümü ve mübarek Kurban Bayramı, Akdeniz'de Türkiye'nin yeniden bir güneş gibi doğuşunu müjdeliyor. Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs gezisinde vereceği İKİ BAYRAM müjdesine çevrildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "KIBRIS'A MÜJDESİNİ KIBRIS TÜRK PARLAMENTOSU'nda verecek. Erdoğan'ın KIBRIS TÜRK DEVLETİ VE DOĞU AKDENİZ'İN DENGELERİNİ değiştirecek özellikteki müjdelerinin anlam ve önemi çok büyük olacak.
1) Azerbaycan ile Kıbrıs Türkler'i köprüsü kurulacak. Kardeşlerimiz Azerbaycan parlamentosu temsilcileri KKTC ile diplomatik ilişki kurmayı sağlayacak temaslara başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünde 'Tek millet 3 devletiz' ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'dan sonra Pakistan, Katar, Kıbrıs Türk Devleti'ne yeni köprüler kuracak.
2) Geçitkale, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gözü olacak. Başkan Erdoğan, Geçitkale Askeri Üssü'nü daimi TÜRK SİHA üssüne dönüştürme kararı aldı. Geçitkale'ye ilk SİHA, 2019 Aralık ayında inmişti. Türk SİHA'ları, Muğla Dalaman'dan havalanarak KKTC'yi iniş noktası olarak kullanıyor.
3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Gazimağusa kenti yakınlarına Türk donanmasının kullanacağı yeni bir deniz üssü inşa edilmesine yönelik jeopolitik hamleyi başlatıyor.
4) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs açıklarında doğalgaz müjdesi verecek. Türk sondaj ve sismik gemileri geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir dizi sondaj ve sismik inceleme yapmış, Karadeniz'den sonra Akdeniz'de müjdeli gelişmeler yaşanmıştı.
5) Başkan Erdoğan, Kasım- 2020'de Maraş diplomatik hamlesini başlattı. Millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi (Vakıflar Cami) açılışı yapılacak. Dünyada yeni bir GÜÇ DOĞUYOR. Başkan Erdoğan'ın Türk Devletleri Birliği paradigması ilmek ilmek işleniyor.
SONUÇ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde sonbaharda İstanbul'da bir zirve düzenlenecek.
Türk liderler ilk kez bu zirvede bir araya gelecek.
Zirveye Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Macaristan katılacak...
İstanbul Zirvesi'nde, "Türk Dünyası Vizyonu - 2040" stratejisi enine boyuna tartışılacak. Türk Dünyası'nın 2040'a kadarki yol haritası karara bağlanacak.

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