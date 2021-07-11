Büyük kaos

MERAL Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Büyük kaos da yakın. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun aniden ortaya çıkıp, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" açıklaması bardağı taşırdı.

Meral Akşener'ın bu açıklama sonrası çok sinirlendiği yakın kurmaylarına, dert yandığı, CHP ile İP arasında soğukluğun artışına yol açıldığı ifade edildi.

CHP'den Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan gibi politbüro elemanlarının son zamanlarda, "Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıdır" sözlerine karşın Akşener'in pek kâle almadığı, ancak son olarak yıllardır Kılıçdaroğlu ile beraber olan, kara kutusu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşmasının, çok sinirlenmesine yol açtığı kızgınlığını arttırdığına işaret ediliyor.

Evet Kuşoğlu Kılıçdaroğlu'nun kozmik adamı. SSK Genel Müdürlüğü'nde yanında genel müdür yardımcısı idi.

O günden beri, Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu olarak biliniyor.

Bu durum Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı.

Çünkü Kemal Bey, sessizce kendisini aday yapmayı planlıyordu. Ancak dün Kılıçdaroğlu panik atakla yaptığı açıklamada, "Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu. Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş söz" dedi. Ancak Akşener'i bu sözler ikna etmedi. Akşener, Kılıçdaroğlu, Demirtaş, Karamollaoğlu yani Millet İttifakı'nın üyeleri birbirlerinden nefret eder. Sadece Başkan Erdoğan düşmanlığı bu Türkiye'yi yok edebilecek koalisyonu kurdular. Ancak Aziz Türk Milleti buna izin vermez.

İşin bir önemli noktası da İyi Parti'nin kurmayların da CHP-HDP aşkından büyük rahatsızlık var. Nitekim, Akşener'in, HDPKK yönetiminin, "Millet İttifakı açık olmalı. HDP ile ortaklığı net olarak ortaya koymalı.

HDP'ye, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yetki ve katılım verilirse destek olur" açıklamalarından çok rahatsız olduğu, bir arayışa girdiği de doğru.

CHP-HDP AŞKI, hem İyi Parti'yi hem de Saadet Partisi'ni çok raharsız ediyor. İyi Parti'de, yeni bir ittifak kuralım CHP'den ayrılalım" düşüncesi öne çıkıyor. Tabii burada Ahmet davutoğlu ve Ali Babacan'ın 'etkisiz eleman' olmaları Akşener'i üzüyor.

Akşener de Kılıçdaroğlu gibi gizli gizli aday olmayı planlıyor. Ancak çatı aday formülü üzerinde çalışıyor. HDP'nin oylarını gizli almak isteyen Akşener'in de bu hayalinin gerçek olmayacağı ortada.

Meral Akşener-İyi Parti çekirdek kadrosunda, 1991 seçimlerinde Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali'nin yaptığı Refah, MÇP ve IDP ittifakına benzer bir üçüncü ittifak kurulması yönünde bir arayış var. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nin üçüncü ittifak seçeneğine sıcak baktıkları ifade ediliyor. İYİ Parti, hem millet İttifakı içinde elini güçlendirmek, hem de CHP'ye karşı alternatifsiz kalmamak için üçüncü ittifaka karşı kapıları kapatmıyor.

Saadet Partisi adım adım Cumhur İttiıfakı'na geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SP Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğüzhan Asıltürk'le konuşmasından sonra Saadet Partisi'nde OLAĞANÜSTÜ KONGRE, YENİ YÖNETİM VE SP'nin CHP-HDP aşkından çok acele kaçış hızlanacak. Tercihi etkili olacak.

SONUÇ: CHP-HDP kirli ortaklığının artık gizlenemediği de ortada. CHP EVİNDE KAVGA VAR.

AZİZ MİLLETİMİZ KAVGA OLAN EVE GELİN VERMEZ. CHP de bu durumun farkında. 2023'e kadar tüm kirli durumları gizlemek isteyen kılıçdaroğlu ve ekibinin de işi kolay değil. Çünkü sürekli yalan üretmek zorundalar. Artık ürettikleri yalanlara kendileri bile inanmıyor. Şu da unutulmamalı ki, Aziz Millet CHP'yi çok iyi tanıyor.

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