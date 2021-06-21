Afrika satrancı

FRANSA, her yıl 300 milyar Euro sömürdüğü Afrika'yı bırakmak istemiyor. ABD, İngiltere, Almanya ve Çin de Afrika'da olmak istiyor. Ancak bir de Türkiye var. Tarihi, jeo-politik ve jeo-kültürel açıdan bir Afro-Avrasya ülkesi konumundaki Türkiye'nin Küresel lideri Tayyip Erdoğan, son 3 yılda çok boyutlu bir dış politika izlerken, 4 HAYATİ PARADİGMAYI ilmek ilmek örüyor.

1) Türk Devletleri Birliği'ni oluşturmak (Budapeşte'den Çin'e kadar)

2) Müslüman ülkeler Birliğı'ni geliştirmek

3) 21. Yüzyıl'ın meydan okumalarının yapıldığı AFRİKA'DA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURMAK

4) Küresel mücadelenin önemli havzası, Mavi Vatan'ı askeri ve diplomatik girişimlerle tahkim etmek.

Bu 4 paradigma da birbiri ile bağlantılıdır.

Afrika-Akdeniz hattındaki gelişmelere dikkatle bakalım.

Başkan Erdoğan'ın AFRİKA AÇILIMI'NIN STRATEJİK DERİNLİĞİ çok çok önemlidir. Erdoğan'ın 2008'de başlattığı, özellikle de 2013 yılından hızlandırdığı jeo-politik hamlelerini sağlayan proaktif politikaları felsefi, tarihi ve coğrafi derinlikte müthiş sonuçlar vermektedir.

SON ÖRNEK ETİYOPYA.

Evet Türkiye'nin Etiyopya'da doğal gaz, petrol ve maden aramasıyla ilgili karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylandı. Türkiye, petrol, mineral ile gaz aranmasıyla işletilmesinin iyileştirilmesi için Etiyopya'da 2.5 milyar dolarlık yatırım yapacak. TÜRKİYE'nin etkin adımları elbette ABD, Avrupa ve Rusya'da rahatsızlığa neden olmaktadır. Artık eski Türkiye yok. Bunu anlayacaklar. Çünkü askeri teknolojide üst düzey bir güç haline gelen Türkiye'yi görüyorlar. NATO'nun ABD ile en büyük gücü Türkiye. Bunu da iyi biliyorlar. Türkiye, Libya'yı parçalama planlarını paçavraya çevirdi.

Tunus'ta Cezayir'de var.

Somali'de en büyük askeri üssünü kurdu. Cibuti'de üs kuruluyor. Sahra altı Müslüman ülkelere kol kanat germe de candan yaklaşımlar sergiliyor.

Çad'da Sudan'da Senegal'de Etiyopya'da işbirliğini yükseltiyor.

SONUÇ: Unutulmasın.

Afrika, 21. Yüzyıl'ın en büyük meydan okumalarının yapılmakta olduğu bir kıtadır. Ve TÜRKİYE, AFRİKA SATRANCI'nın önde gelen oyun kurucusudur.

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