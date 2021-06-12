Geleceğin BÜYÜK TÜRK DEVLETİ için; Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet aklı müthiş hazırlıklar yapıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale hava meydanı, DOĞU AKDENİZ SİHA ÜSSÜ olarak seçildi. BİR DENİZ ÜSSÜ PROJESİ DE ANKARA'NIN GÜNDEMİNDE. Türkiye olarak KKTC için ne yapsak azdır. 1974 yılında Amerika ve Avrupa'nın karşı çıkmasına rağmen; Türk Ordusu Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştirerek, Yunanistan'ın ENOSİS (KIBRIS'I Yunanistan'a bağlama) planlarını paçavraya çevirmişti. 1959-1960 Londra ve Zürih anlaşmalarının Türkiye'ye tanıdığı GARANTÖRLÜK HAKKI kullanılarak; Türk Ordusu, Ada'dan toprak almak değil, oradaki insanlık dramına, katliama ve soykırıma dur demek için Kıbrıs adasına çıktı. Türkiye oraya, rahmetli Dr. Fazıl Küçük, şehitlerimiz, masum insanlarımızın katledilmesine dur demek için Yıldırım Harekâtı'nı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın, Türk Ordusu'nun son yıllarda başardığı müthiş harekâtlar öncesi kullandığı çok anlamlı bir söz var: BİR GECE ANSIZIN GELİRİZ. Evet. 1974 yılında Türk Ordusu ansızın KKTC'yi kuran harekâtı yaptı. Yakın geçmişte de Suriye'de Irak'ta aynen devam etti. BİR GECE ANSIZIN GİDEREK, DERİN ABD'nin enstrümanları olan PKK ve DEAŞ'ı paramparça etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan başkanlığında, 30 Mart 2021'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu KIBRIS KONUSUNDA STRATEJİK BİR KARAR ALDI.

Bu karar şöyledir: "KIBRIS meselesinde önümüzdeki günlerde yarım asırdır netice vermeyen ve TÜRK VARLIĞINI YOK SAYAN YAKLAŞIMLARIN YERİNE ADADAKİ GERÇEKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURAN VE HAKKANİYETİ ESAS ALAN KAPSAMLI VE KALICI ÇÖZÜMLERİN BAĞIMSIZ İKİ DEVLET TEMELİNDE GÜNDEME ALINMASI HUSUSU VAZGEÇİLMEZDİR."

Geçitkale'de 20 Temmuz'da açılması ve geliştirilmesi planlanan bu üs kurulacak, gelecek yılları da çok etkileyecek jeopolitik hamleler süreci sağlanacak. Geçitkale'ye kurulacak Türk İHA Üssü'nün 3 kritik önemi var:

1) Türkiye ve KKTC, Kıbrıs adasında her türlü uluslararası anlaşmalar ve garantörlük anlaşmalarına aykırı olarak Rumlar ve Yunanlıların iş birliğiyle neler yapabileceğini ve İHA'ların görev ve görüş yarıçapı kabiliyetleri çerçevesinde yakından göreceğiz. Kimsenin haklarına tecavüz edilmeyecek. Sadece Rum, Yunan ve gözü Kıbrıs'ta olan mahfillerin kurallara uyup uymadığını kontrol edeceğiz.

2) Türkiye'nin Ada'da bir barış gücü var. 40 bin kişi kapasiteli olabilir. Türkiye rakamı ihtiyaca göre değiştiriyor. İHA ve SİHA'lar, buradaki Türk barış gücü, Türkiye Cumhuriyeti askerlerine aynı zamanda stratejik bir destek (hava) verecektir.

3) Kıbrıs Rumları ve Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı olarak tehditkâr tavırları ve Türkiye'ye yönelik hareketlerine karşı bir İHA-SİHA ÜSSÜ tampon vazifesi görerek caydırıcılık rolünü oynayacaktır.

Peki, Rum tarafında İngiliz üslerinin ne işi var? İngilizlerin, Agratur ve Dikelya denen Ada'nın yüzde 3'üne tekabül eden iki üssü tam kapasite ile çalışıyor. ABD'nin Türkiye'ye vermediği İngiliz F-35 savaş uçakları burnumuzun dibinde dolaşıyor. Askeri faaliyetler gerçekleştiriyor. İngilizler'in veya ABD'nin Doğu Akdeniz'e adeta ileri bir karakol kurmuş gibi hareket etmesine ses çıkarılmıyor. İngilizler'in Kıbrıs'ta bulunmasının anlamını harita bize çok iyi anlatmaktır. Ada'nın güneydoğusunda Süveyş Kanalı, doğusunda Suriye-Lazkiye ve Doğu Akdeniz'deki deniz hareketliliğin Suriye'ye geçişi; Ege inişleri ve batıdan gelişler, Kuzey Afrika-Güney Batı ekseninde yani tam ortada büyük enerji alanları; Orta Doğu'ya NATO bağlamında müdahale imkânını düşününce, İngilizlerin Agratur ve Dikalye üslerinin anlamı çok açıktır.

Kıbrıs adası çok kritik bir noktadır. Rusya, ABD, Çin ve Avrupa için paha biçilmez.

Fransızların Kıbrıs ta ne işi var? Fransa, Larnaka yakınlarında üs kuruyor. Ada'yı bir şekilde kendilerine mesken edinmeye çalışan ülkeler iş çevirecek, Türkiye ve KKTC seyredecek. HADİ ORADAN…

Güçlü olmazsan, barışı sağlamak için yatırım ve hazırlık yapmazsan çok zor durumda kalırsın. KKTC ve beraberinde Türkiye'nin uluslararası güvenliği için risklere karşı hazırlıklı olmak akıl işidir. Stratejik tavırdır.