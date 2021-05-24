Babacan projesi

AK Parti'nin oylarını tırtıklamak için derin ABD-Avrupa tarafından kurgulanan projeye katılmak üzere kurdurulan Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, bazı iddialar üzerine önceki haftalarda "Benim için 'Fren Ali' demişlerdi" diye bir açıklama yapmıştı. Siyasi kulislerde "Fren Ali" mavraları devam ederken önceki günler de Babacan manidar bir itirafta bulundu. Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın ortak adayı olmasına ilişkin temasların tam göbeğinde bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da isim vermeden (Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için) isabetli bir teşhis koydu.

"İçimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak isteyenler... Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar" dedi. Fren Ali'nin AK Parti milletvekili olduğu sırada Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren dilekçeye imza atarken arak kapılarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Erdoğan'ı yıkma projelerine katılması çok sert tepkiler gördü! Fren Ali ile ilgili yakın geçmiş gizemleri de bir bir ortaya çıkıyor.

Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimini Derin ABD aparatı olan CIA ajanı FETÖ'ye yaptırmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimi sürerken AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan, Amerika'da bulunuyordu. Babacan'ın Amerika'da bulunması bir tesadüf müydü acaba? Önemli bir soru: 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyor olabilir mi? İkinci önemli soru: Eğer FETÖ darbesi başarılı olsaydı, elbette darbe sonrası bir hükümet tayin olacaktı.

"Darbe Hükümeti'nin ekonomiden sorumlu adamı" kim olacaktı? Elbette NATO'ya, IMF'ye selam çakan birisi olacaktı...

Hatırlayalım. 2001 ekonomik krizinde ABD, IMF Valisi olarak Kemal Derviş'i Ankara'ya göndermişti. Ali Babacan da IMF ve Kemal Derviş'in devamıdır.

Babacan, 15 Temmuz sonrası Ankara'ya döndü. AK Parti içinde göreve devam etti.

2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu yapıldı. Babacan AK Parti milletvekili olmasına rağmen ortaya çıkmadı. İstanbul'da Abdullah Gül ile temaslarına devam ediyordu. Cumhur Hükümet Modeli'ne karşı olmasına karşın AK Parti'den istifa etmedi. Neyi bekledi acaba! Herhalde 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini. Ve 23 Haziran İstanbul seçimlerinden 16 gün sonra yani 9 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa etti.

Herhalde, birileri "Artık ayrıl, yeni parti kur" demişlerdir. Parti kurma çalışmalarına başlarken "Babacan'ın Partisi'ne 40 AK Parti milletvekili istifa ederek geçecek" şeklindeki algı operasyonları hızlandırıldı.

SONUÇ: Babacan, 9 Temmuz 2019'da istifa ettikten sonra Teknik Direktörü Abdullah Gül'ün olduğu DEVA PARTİSİ'ni kurdu. Derin Amerika-Avrupa'nın kurguladığı Millet İttifakı trenine vagon oldu!

ABD Başkanı Biden ne demişti: "Türkiye'de muhalefete destek vererek, Erdoğan'ı seçimle devirmelerine yardımcı olacağız." Ali Babacan'ın yakın geçmiş gizemlerinin ne anlama geldiğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan işte bu cümle ile anlattı:

"İçimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak isteyenler... Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar".

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