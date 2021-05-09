6 MAYIS 2010… Bu tarih Kemal Kılıçdaroğlu için en önemli gündür. CHP'yi değiştiren kaset komplosunun üzerinden 10 yıl geçti. CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal, bir FETÖ operasyonu ile istifa ettirilmişti. Kılıçdaroğlu'nun aslında siyasi çizgisinin sürekli çarklarla olacağını o günlerde anlamıştık. Aday olmayacağını defalarca söylemesine rağmen aday olması sağlanmıştı. Bu kirli tezgahı hazırlayanlar belki Kılıçdaroğlu'na aday olacağını söylemeyi unutmuştu, kim bilir! CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a küstah ifadeler kullandı. Şaşırdık mı? Asla. Çünkü CHP ruhunda darbe tutkusu asla bitmez. Tekrar hatırlatalım CHP, 27 Mayıs'ın fikri platformu, 9 Mart'ın mutfağı, 12 Eylül'ün mekaniğini, 28 Şubat'ın amiral gemisi oldu. Daha bitmedi. 27 Nisan'ın manevi destekçisi ve 15 Temmuz'dan fayda uman yapıdır. CHP asla hesap vermez. CHP, uydurdukları yalanlara inanır ve hesap sormaya kalkar. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içindeki tacizler ve tecavüzlerin sayısını biliyor mu? Bilemez. Çünkü sayılamayacak kadar çok. Peki neden sessiz? Doğru siyasetten dem vuran Kemal Kılıçdarğlu, tecavüzleri neden görmezden geliyor. Sadece tecavüzleri mi görmezden geliyor? Elbette hayır? CHP'den istifa eden parti avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin son üç yılda devletten aldığı 650 milyon liranın hesabının verilmesini istedi. CHP'nin paraları yandaş anketçilere, trollere, yandaş tv kanallarına dağıtıldığı iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyoruz? 650 MILYON NEREDE? Bitmedi. İstanbul büyükşehir Belediyesi'nin 121 milyar doları nerede? Cevap yok.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için algı operasyonlarına hız veren Ekrem İmamoğlu, son elleri arkasındaki fotoğrafla hızını alamazken, Mansur Yavaş, manidar bir açıklama yaptı: İncelemenin kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, bakanlığın bir dikkatsizliği olduğunu düşünüyorum. Böyle bir soruşturma yaptığınız zaman bunun kime yarayacağı bellidir.'

Bu sözler bile iki belediye başkanının aslında kentlerini değil de geleceği düşündükleri ortada.

SONUÇ: Bu CHP mi iktidar olacak? Allah korusun. ABD Başkanı Biden'ın kendilerini iktidar yapmasını heyecanla bekleyen, kurgulanmış Atlantik ittifakı pardon Millet İttifakı mı iktidar olacak? Bu CHP mi FETÖ ile PKK ile mücadele edecek? Hadi oradan…. Aziz Milletimiz ilk seçimde Derin Amerika'nın üzerine kurguladığı Millet İttifakı'na gereken şamarı atmak için sabırsızlıkla bekliyor. Anlaşıldı mı?