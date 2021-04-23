GÖLGE CIA - Rand Corporation, Türkiye hakkında bir rapor hazırlamış, basına sızdırmıştı.

Raporda, "Türkiye'de yeni bir darbe girişimi bile olabilir" deniliyordu. Ne tesadüf. Bir yıl sonra104 emekli amiral darbe imalı bildiri yayınladı, CHP'li Engin Altay'ın 27 MAYIS DARBE AŞKI canlandı.

RAND, Türkiye ile ilgili hazırladıkları raporlar, politika belgeleri vb., ABD'nin Türkiye politikalarına yön veriyor. RAND'ın yaklaşık 1.700 çalışanı var.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için raporlar yazan ve Washington yönetimini yönlendiren Rand Corporation'ın son Türkiye raporunu bir kısmını Türk kamuoyunun da yakından bildiği şu geniş kadro hazırlamıştı: Stephen J. Flanagan, F. Stephen Larrabee, Anika Binnendijk, Katherine Costello, Shira Efron, James Hoobler, Magdalena Kirchner, Jeffrey Martini, Alireza Nader, Peter A. Wilson. Raporun dikkat çeken yanlarından biri, Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda "çatışma alanları" üzerinde durulması ve deyim yerindeyse ABD yönetimi için bu alanların "kaşıma alanları" olarak belirlenmesidir. Bu raporun, muhalefet partilerine sufleler verdiği asla gözden kaçırılmamalıdır.

Nitekim, bu ittifak "darbe imalı 104 emekli amiral" ve "128 milyar nerede?" yalanıyla kirli buluşmanın ana unsurları oldu. Hepsi de aynı merkezin yansımaları olduğu da ortada.

Soru: CHP'li Engin Altay'a seçimle gelmiş CUMHURBAŞKANIMIZ

ERDOĞAN'ın sonunu "Menderes gibi olmasın" şeklindeki küstah sözleri kim söyletmiş olabilir?

Cevabı yazının ilk satırlarında...

Şimdi Türkiye büyük bir güç olmak için zincirlerini kırarkan ABD elbette her türlü küstah adımları atacak.

Ancak içerde Türk pasaportu taşıyanların Washington'la beraber yürümesini anlamakta zorlanıyoruz. Bu kadar mı ülkenizden nefret ediyorsunuz. Erdoğan'a kadar kim MAVİ VATAN adımlarını attı? ABD ile aynı rotada olmak birilerini rahatsız etmeyebilir.

Ancak biz bu ülkeyi onlara yedirmeyeceğiz. Erdoğan'ın adımları Aziz Türk milleti tarafından destekleniyor.

Hem de sonuna kadar...