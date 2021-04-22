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BÜLENT ERANDAÇ
CHP’nin yalanları

CHP’nin yalanları

22.04.2021, Perşembe

Başkan Erdoğan'ın Büyük Türkiye yürüyüşü, Aziz Türk milletinin büyük desteğiyle devam ediyor. Bir ülke için iktidarın istikrarı kadar doğru muhalefet anlayışı da çok ama çok önemli. Maalesef iktidar istikrarı sayesinde Türkiye çağ atlarken, CHP gibi ana muhalefet partisinin yalanları ülkemize zaman kaybettiriyor. Kaset komplosuyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen hatta "CHP Genel başkanlığına aday değilim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, yalanlarına "128 milyar dolar nerede?" olarak devam ediyor. Davutoğlu ve Babacan denen 3 günlük siyasi parti başkanlarıyla bu yalanı gerçek algısıyla sunuyor.

CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici'nin, "Merkez Bankası'nda para kaybolmaz. Girersiniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayın bilen insanlar açarlar internet sayfasını, dolar alımı satımı nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görülür. Her iş kayıt altındadır. Devletin kayıtlarında vardır" sözü sonrası yaptıkları diktatör baskısıyla kurt siyasetçiye geri adım attırdılar. Kesici, "Partimle aynı görüşteyim" demek zorunda kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu da çok iyi biliyor ki, 128 milyar dolar kaybolmadı. Başkan Erdoğan, 15 IQ'su olanın bile anlayabileceği şekilde CHP'nin yalanlarını yüzlerine vurdu. Kılıçdaroğlu eğer kayıp milyar dolarlar arıyorsa önce CHP'nin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini araştırsın. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri tarihinin en büyük borçlanmalarına imza attı. İki kentte de tek bir proje hayata geçirilmemişken (Pardon birkaç heykel yaptılar, birkaç heykeli de parlattılar) bu kadar para nerede? Ayrıca CHP içindeki taciz ve tecavüzlere sesini çıkarmayan Kılıçdaroğlu, sanıyor ki 128 milyar dolar yalanıyla bu kirli siyasetin üzerini kapatacak.CHP'de siyaset yapanların birçok konuda yalana başvurmaları kendileri için de sakıncalı bir durum. Bizden söylemesi.

CHP eğer bu ülkenin gerçekten tam bağımsız olmasını istiyorsa parti içinde Washington kafası ile düşünenleri temizlemeli. Tabii önce nereden başlayacağını iyi bilmeli. Çünkü o dostları ile iktidar olma hayali Aziz Türk milletinde hiçbir zaman karşılık bulmayacak.

SONUÇ: Türkiye tarihi bir dönemeçten geçerken iç siyasette biraz olsun birlik olmalı. CHP'li Engin Altay siyasi üslupla alakası olmayan darbe hayali sözleri Aziz Türk milleti tarafından net olarak görüldü. Maalesef CHP bu. Maalesef CHP'de siyaset yapmak da bu. Engin Altay neden HDP'ye veya teröristlere böyle haykırmaz? Nedeni gizli ve kirli ittifakta saklı.

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