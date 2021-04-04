İKİ yıldan beri CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, 'militan laikçilik'i uykuya yatırmıştı. Eskiden irtica laflarıyla etrafa saldırıyorlardı, yüzde 99'u müslüman olan aziz milletten oy alamayınca, özde değil, sözde laikçilik'lerini gizleme yoluna girmişlerdi. Yani takiye yapıyorlardı.

Bugünlerde yeni bir söylemle zihniyetlerinin değişmediğini gösteren militan laikçilik taktiklerine yeniden başladılar.

Önce, TSK'ya subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları'na giriş şartlarında yer alan 'irticai faaliyetlere karışmamış olma' ifadeleri üzerinde tepinmeye başladılar.

Ardından bir CHP TV'sinde, Harp Okulları'nda Atatürk ilke ve inkılapları dersinin kaldırıldığına yönelik, daha sonra bunun yalan olduğu belgeyle kanıtlanan manüflatif haberin üzerine atladılar.

Algı operasyonuna soyunan CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, uykuya yatırdıkları militan laikçiliklerini hortlatmışlardır.

Peki, CHP yönetimi neden Türk Ordusunu müfredatını hedefe koydu?

CHP – Kılıçdaroğlu'nun Türk Ordusu'na yönelmesinin ardında ne oluyor ?

TSK'ya yönelik başlattıkları algı operasyonun ardında jster istemez, Gölge CIA RAND Corporation'ın geçen yıl yayınladığı raporda Türk Ordusu'na yönelık ortaya attıkları bazı iddiaları hatırlıyoruz.

Gölge CIA Rand stratejık kurumu öyle haybeye rapor hazırlamaz. ABD darbe mekanızmalarını çalıştırarak, Türkıye'de darbeleri yönlendirdiğini çok iyi bilinmektedir.

Son olarak ABD-CIA'ın kuklası FETÖ, 15 Temmuz darbesi'nin arkasındaki beyinler de RAND içinde cirit atıyordu.

Hatırlayalım...

RAND Corporation, birçok alanda olduğu gibi yıllardır Türkiye için de raporlar hazırlıyor. RAND'ın Türkiye ile ilgili Ocak-2020 raporu' "Turkey's Nationalist Course" (Türkiye'nin Milliyetçi Yönelimi)...

Rand raporunda küstahça cümleler kurulmuştu.

Türk ordusunu tekrar Amerika'ya yakın bir ordu yapabilmek için Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatına etki etmek gerektiğini yazıyordu. Askeri eğitim de yol haritaları verilerek, Türk Ordusu'nun yine eski günlerdeki, pozisyonanuna sokulmasından bahsediyordu.

Raporun en fazla tartışma yaratan bölümü ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yaşanan değişimlerle ilgili yapılan tespitler oldu.

RAND Corporation'ın raporunda özellikle, Türk ordusundaki orta kademedeki subayların kaygılı oldudu, bunun yeni bir darbeye dahi yol açabilececi yönündeki tespit, yeni bir darbe ateşi yakmaya yönelikti.

Ne tesadüf. Aradan bir yıl geçti, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ordusu'na yönelik algi operasyonlarýna başladı.

Hem de RAND raporundaki istenilenler gibi. Bu tesadüf mü?

Son beş yılda sivil-asker ilişkileri Cumhurıyet tarihinde, ilk kez normalleştirebildi.

Artık, Türk Ordusu milli egemenliğin sahibi Aziz Millet tarafından seçilmiş iktidarın emrinde vatan görevini yerini getiriyor. Seçilmiş Başkan'la beraber, jeopolitik hamleler yapıyor. Yakın coğrafyayamızda ABD-Avrupa'nın oyun planlarını bozuyoruz.

Belli ki, bu gelişmelerden Gölge CIA Rand rahatsız oluyor Bunu da raporla açıklıyor. Ve birilerinin harekete geçmesini istiyor. Bu yıl da, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, yalan haberler üzerinde dans ederek RAN'ın isteklerini yerine mi getiriyor?

Malum mahfiller, Türk Ordusu'nu Amerika'nın gözünün içine bakmasını sağlamak üzere eğitim sistemini ve müfredatını tartışmaya açıyorlar. O günler geçti artık. Türk ordusu bağımsız ve milli.

RAND'ı da sizi de iyi tanıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu Washington'a bakarak değil, Anadolu'yu dolaşarak iktidar aramanızı tavsiye ederiz.

SONUÇ: Belli ki CHP ve CHP'yi etki altına alan mahfiller 28 Şubat hayali görüyor. Tek amaçları Erdoğan'ı devirmek.

Bugün CHP, yarın başka bir lider veya partiyi avuçlarının içine alarak yürüyecekler.

Ancak unuttukları bir detay var. Türkiye eski Türkiye değil.

Aziz Millet de kimin bu ülke için mücadele ettiğini görüyor.

Kirli ortaklıklarla Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenler amacına ulaşamayacak.