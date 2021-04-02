02 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Bülent Erandaç Ayak sesleri
BÜLENT ERANDAÇ
Ayak sesleri

Ayak sesleri

02.04.2021, Cuma

Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türkiye ile Azerbaycan'ın kazandığı Karabağ Savaşı Zaferi'nin Türk dünyası üzerindeki olumlu etkilerine şahitlik ediyoruz. Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın yüzünü Türkistan bölgesine (Türk Dünyası) çevirmesini gösteren jeopolitik hamleler ses getiriyor. Son bir yıl içinde, özellikle de Karabağ Savaşı'nda, Türkiye tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında bulundu. Türkistan'daki ülkelerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Türkiye'nin desteğiyle, 30 yıllık kördüğüm olan Karabağ sorunu çözüldü. Karabağ zaferi, Türk dünyasının TEK YÜREK olmasında önemli bir süreci başlattı. Bu zafer, meyvesini veriyor. Bu bağlamda, TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK DEVLETLERİ fikri daha güçlü bir sesle dile getirilmeye başlandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, Ankara'ya geldi. Önemli bir açıklama yaptı: Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra yüreklerimiz daha hızlı atıyor. Sonbaharda İstanbul'da bir zirve düzenleyeceğiz. Türk liderler ilk kez bu zirvede bir araya gelecek. Zirveye, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Macaristan katılacak…

Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul zirvesinde, "Türk Dünyası Vizyonu – 2040" sratejisi enine boyuna tartışılacak. Türk Dünyası Vizyonu - 2040'ın Konsey'in 2040'a kadarki yol haritasını oluşturacak. Bu bağlamda, güçlü dış politika ve güvenlik koordinasyonu, Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması, ulaşımda sınırların açılması, Konsey ülkeleri arasında özellikle iş ve alfabe konusunda güçlü iş birliği sağlanmasını hedefleniyor.

Türk Konsey'in mevcut ulaşım güzergâhlarının geliştirilmesine odaklandığı belirtilirken, Azerbaycan üzerinden 'yeşil bir koridor'un güvenli bir biçimde çalıştırılması üzerinde son değerlendirmeler yapılıyor. ZENGEVUR VE LAÇİN KORİDORU çok önemli

ZENGUVAR KORİDORU, Türkiye'nin garantörlüğünde bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan ana karasının irtibatını sağlıyor. Bu anlaşmaya kadar iki Azeri toprağının bağlantısı, arada Ermeni bölgesi olduğu için kopuktu. Bu irtibatın kurulması, Türkiye'nin Azerbaycan'a ve oradan da Orta Asya'ya doğrudan ulaşmasında hayati önemde. Çünkü Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'ya karayolu taşımacılığı için ya Gürcistan ya da İran güzergâhını kullanmak mecburiyetindeydi.

LAÇİN KORIDORU, Ermenistan ana karasıyla Dağlık Karabağ'ın bağlantısını sağlıyor. Ermenistan üzerinden Karabağ'a giden her türlü askeri ve lojistik destek bu koridordan geçiyor. Anlaşmaya göre, Lâçin Koridoru'nun denetiminin Rus Barış Gücü'ne bırakılacağı yazıyor. Türk Ordusu'nun da bu bölgede Barış gücü olarak artık devamlı bulunacak olması, gelecek on yılların kelepçesinin kırılması anlamına gelmektedir.

Evet. Başkan Erdoğan'ın ASYA AÇILIMIMDA YENİ BİR KÖPRÜ İNŞA EDİLMEKTEDİR. BU KÖPRÜ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKIYE'NİN YENİ YÜZYILDAKİ EN HAYATİ STRATEJİK HAMLESİDİR.

SONUÇ: Yeni Türkiye'nin kırdığı kelepçeler, yıktığı duvarlar, kararlı devlet duruşları, 2023 yürüyüşünde, BÜYÜK GÜÇLÜ TÜRKİYE gerçeğini yenidünya nizamına kabul ettirme yolunda, sıkı adımlarla yürüyor.

EVET. 6 TÜRK DEVLETİ- TEK TÜRK MİLLETİ YEKVÜCUT. Daha düne kadar dünya nizamına şekil veren 5 büyüklerin (Dünya beşten büyüktür) yanında yeni bir TÜRK DÜNYASI BIRLEŞIK DEVLETLERI ADIM ADIM KURULUYOR. Gümbür gümbür geliyor. Tsunami dalgası gibi karşı çıkanları yutarak geliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Manifesto 27.03.2021 Cumartesi
Türkiye için güven ve istikrar 21.03.2021 Pazar
Türk hava sahası 15.03.2021 Pazartesi
Meral Hanım korkmayın 14.03.2021 Pazar
Enerjide tam bağımsızlık 13.03.2021 Cumartesi
Su uyur düşman uyumaz 08.03.2021 Pazartesi
Büyük lider 04.03.2021 Perşembe
Suriye daha da karışacak 28.02.2021 Pazar
Bu saldırı niye? 25.02.2021 Perşembe
Türkiye’nin Milli Uzay Programı 22.02.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA