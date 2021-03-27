Manifesto

CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan'ın manifestosu sadece Türk milleti değil, kalbi ve gözü Türkiye'de olan dünyadaki Türk ve İslam ülkerındeki güzel insanlarca da heyecanla dinlenirken, Küresel Güç merkezlerinin de kulaklarına kar suyu kaçıracak özellikteydi.

Erdoğan'ın, Dünyaya yön vermekte olan, ABD-Avrupa- Rusya-ÇİN beyin takımlarında, "Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz" sözlerinin derinliği var. Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın, 2015 yılından bu yana, Irak- Suriye-Libya-Doğu Akdeniz-Azerbaycan'daki jeopolitik hamleler, özellikle ABD-Avrupa'nın oyun planlarını bozuyor.

Türkiye, bu adımlarıyla, KÜRESEL AKTÖR konumuna geliyor. Böyle bir Türkiye'nin, küresel lider Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın derinliğini değerlendirmesi elbette söz konusu olacaktı.

1- Artık Yeni Türkiye var. Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlılığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir ülkedir. Erdoğan diyor ki, Ey, Küresel güçler: Yeni Dünyada Türkiye olacaktır.

Bölgemizde Türkiyesiz adım atamayacaksınız.

2-Artık yeni Türkiye var.

Türkiye üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir ülkedir.

ERDOĞAN diyor ki: Ey küresel güç odakları: Türkiye'ye kurduğunuz tezgâhları biliyoruz.

İkinci Sevr, ikinci Sykes-Picot, denizde Sevr planlarıyla Akdeniz'e çökmenize izin vermeyeceğiz.

3-Artık yeni Türkiye var.

Ellerinden gelse, yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüremedi, evet ahdediyorum, yine döndüremeyecektir. Erdoğan diyor ki: Ey küresel güç odakları, S-400 yaptırımlarımızla bizi durduramazsınız. F-35 vermezseniz vermeyin, Türkiye kendi uçağını yapar.Ekonomik ambargolarınızı kırdık, kırarız. Kuşatma çemberlerini kesinlikle parçalarız. YENİ BİR İNSANİ DÜZEN Başkan Erdoğan, ABD-Avrupa'ya yine damardan vurdu: "Dünya beşten büyüktür" diyerek küresel siyasetlerinize en net itirazı ben yaptım. Şimdi 2023'e giderken, "İnsanlığı, hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz" diyerek "ısım vermeden TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ'NİN

DİRİLİŞİ'Nİ ilan etti.

SONUÇ: KÜRESEL güçler, Yeni Türkiye'nin ayak sesleri yükseliyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın…

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