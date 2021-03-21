Türkiye için güven ve istikrar

CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan, AK Parti'yi 2023'e hazırlıyor.

24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti büyük kongresi önümüzdeki dönemin perspektifine ışık tutacak. Erdoğan, Cuma namazından çıkarken:

"Yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacak"dedi.

AK Parti'yi kurulduğu günden beri takip eden bir gazeteci olarak biliyorum.

AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

2001 yılında kurduğu AK Parti'yi 2002 yılında iktidara getiren ve O günlerden bugünlere 19 yıldır, ülkemizi BÜYÜK TÜRKİYE yapma sevdasıyla yürüyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her kongresi hep istikamet (yol haritası) belirledi.Erdoğan'ın kongrelerde yaptığı konuşmalar, birer manifesto özelliği taşır. Erdoğan'ın bizzat hazırladığı politika belirleyici metinlere bakılırsa, 24 Mart'ta yapılacak büyük kongrenin önemi çok daha daha iyi anlaşılacaktır.

Başkan Erdoğan, AK Parti büyük kongresinin sloganını, TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR" olarak belirledi. 19 yıldır, Türkiyemiz, güven ve istikrarla büyüdü.

Hatırlayalım. Türkiye 1960 ile 2002 arasında 39 hükümet ile 42 yılını kaybetti. AK Parti ile 19 yıldan büyüyor ve gelişiyor, Bu yüzden, 'güven' ve 'istikrar' ülkemiz için vazgeçilmez bir motto'dur. Bir siyaset ustası olan Erdoğan'ın temel özelliklerinden biri AK Parti'de siyaset, makam siyaseti değil, görev ve sorumluluk siyaseti yapacakları parti yönetimine getime çabasıdır.



NEDEN 24 MART?

24 Mart 1926'da petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi. Bu kanun, petrolde bağımsızlık için atılmış ilk adımdır.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK adımlarını Başkan Erdoğan ve Enerjı Bakanı olarak Berat Albayrak attı. Karadeniz'de Türkiye, tarihinde ilk kez doğalgaz rezervı buldu.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet aklı, Türkiye'de ve yakın coğrafya da PKK'yı tarihe gömüyor. Gelecek nesillerin huzur ve güveni için temizlik şart. ABD-İsrail- PKK'nın uydu devletçik kurgularına da izin yok.

Cumhur İttifakı'ndaki MİLLİ BİRLİK RUHU, sayın Erdoğan ile sayın Bahçeli'nin Büyük Türkiye hayali birilerini rahatsız ediyor.

Bu da bizi mutlu ediyor.

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