Türk hava sahası

RUSYA'DAN hava savunma sistemi S-400 alınmasının ardından ABD küstahlık yaparak müttefiklik anlayışını yerle bir etti. Bir NATO ÜLKESİ Türkiye'ye haksız, hukuksuz yaptırım uygulamaya başladı ve F-35 ortak savaş uçağı projesinden çıkardı. ABD, Türkiye'ye S-400'leri elden çıkarması için baskı yapmaya devam ederken, Türkiye'de kararlı duruşunda bir milim gerilemezken, Rusya'dan yeni bir çıkış geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Vale riya Reşetnikova, Türkiye'ye, Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçaklarını satabileceklerini belirtti. Reşetnikova ayrıca Rusya'nın daha önce, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı projesi TF-X'in geliştirme programına katılmaya hazır olduğunu Ankara'ya ilettiğini de kaydetti. TÜRKİYE açısından duruma bakalım.

Rusya'dan uçak satın almak zorunda değiliz ancak Türkiye'nin savaş uçağı tedariki maksadıyla Rusya ile resmi görüşmeler başlatması elini rahatlatacaktır. Başkan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın başarı ile sergiledikleri Bağımsız Türkiye Duruşu'nun, Libya, Suriye, Irak, Azerbaycan ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdiğini vurgulayan kaynaklar, Türkiye'nin NATO sistemleri kullanmasından dolayı Rus uçaklarını alması halinde bunun uyum sorunu oluşturup oluşturmayacağı sorusuna, "Çok ciddi sorun olmayacak" diyorlar. Aynı kaynaklar, "Sonuçta, S-400'leri Türk beyinleri eğitim alarak kullanıyor, uçaklar da alınırsa, pilotlara ve teknik ekibe eğitim verilirse rahatça kullanabiliriz.

Ha Rus uçağı ha ABD uçağı.

O yönden bir sorun yok" yorumunda bulundular.

Türkiye'nin, Savaş uçağı konusunda şu anda iki hayatı parametreye sahip olduğu belirtiliyor.

1) Kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar. ABD, Kıbrıs konusunda ambargo uyguladı. Türkiye kendine geldi. Aselsanlar, TUSAŞ'lar, ROKETSAN'lar hayata geçti.

Türkiye bugün kendi savaş uçağını yapıyor. 2025'te testlere başlayacak, havalarda olacak.

2029'da Türk Hava Kuvvetleri kullanmaya başlayacak.

2) 2029 yılına kadar 8 yıllık bir süre var. Gerekirse de Rusya'dan alırız. Alma opsiyonu bile ABD için büyük ikazdır. Türkiye'nin elinde önemli bir kozdur.

Türkiye'nin, F-16 uçaklarını harika bir şekilde yenilediği belirtildi, şu bilgiler verildi?

ABD, İsrail ile birlikte dünyada en çok F-16'ya sahip ülkeyiz.

Elimizdeki uçakların yedek parça tedariklerini sağlama noktasındayız. Yüzde 75 kapasite ile bile kullansak elimizdeki uçaklar çok gerekmediği takdirde, yeterli olacaktır. 2029 yılında Milli Savaş uçaklarımız devreye girecektir.

SONUÇ: Başkan Erdoğan ve Türk Devlet Aklı'nın önünde kimse duramaz.

TÜRKİYE, MİLLİ SAVAŞ

UÇAĞI konusunda tarihi bir süreci yakaladı. Hem elimizde Rusya teklifi var, hem F-16'ları yeniliyoruz, hem de yeni milli savaş uçağı yapıyoruz.

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