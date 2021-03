MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, "İnsanlığın Huzuru'' isimli eserimizi, milletimizin ve her insanın takdirine ve değerlendirmesine sunuyorum. "Huzursuzluk son bulsun, huzur kalıcı olsun" notuyla, şahsıma da gönderdi. Teşekkür ediyorum. Dr. Bahçeli, "Huzur, tıpkı güvenlik gibi, tıpkı hürriyet gibi insanım diyen herkesin hakkıdır" derken, düşüncelerini şöyle aktarıyor: Huzur, tarih boyunca en fazla ihtiyaç duyulan, ulaşılması en çok arzu ve amaç edilen insani hal ve hissedişin soyut tezahürüdür. Aklı başında her insan huzur ister, huzurlu bir hayat bekler. Huzur yokluğu insanların hayata bağlılığını, yaşama sevincini, işbirliği temelini vahim ve menfi düzeyde etkilemektedir. Kanın damarlardan çekilmesi neyse huzurun eksiliği de odur.

MHP Kongresi 18 Mart'ta yapılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 18 Mart kongresinin geleceğe etkisini yorumladı:

Ülkücü şuur, zaten bir nevi kolektif duygu ve ortak irade demektir. Bu bilinç ve iradenin kuvvet kaynağı, milletin varlığıdır. MHP, kendini milletin bekasına bir ibadet ölçüsünde adamış dava adamlarının ocağıdır.

Bu ocağın yarım asırdan fazla bir zamandan beri tütmesindeki hikmet, bağlılık, vefa ve sadakat gibi Ülkücü sıfatının taşıdığı ulvi değerlerin titizlikle korunmasında gizlidir.

Cumhur İttifakı, Büyük Türkiye'nin önünü açtı.

Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de bugün çok daha etkin olmamızı sağladı.

Başkan Erdoğan'ın dış güçlerin büyük saldırılarına rağmen pes etmeyen yapısı ile Türkiye geleceğe çok daha güvenli bakıyor.

Dr. Bahçeli'nin de Büyük Türkiye yürüyüşüne tam destek vermesi, elbette dış güçlerde büyük rahatsızlığa neden oldu. Tabii ki verilen bu rahatsızlıktan dolayı özür dilemeyeceğiz. Cumhur İttifakı, dış güçlerin maşalarına karşı da sonuna kadar mücadelesini sürdürecek.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlar, onlara tek söz edemeyenlerin iplerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. PKK'nın siyasi kanadının eş başkanı ile aynı cümlede olmaktan rahatsızlık duymayan Meral Akşener'in bu tavrını aziz Türk milleti not etti.

Sandıkta bu not gereken yere ulaştırılacak. Meral hanım, şehit annelerinin kadınlar gününün kutlanmadığı bir mesajda PKK'yı savunan Kandil'in sözünden çıkmayan biriyle olmaktan nasıl rahatsızlık duymazsınız?

Milliyetçi olduğunu her yerde söyleyen Meral Akşener bundan rahatsızlık duymaması garip değil mi? Bu konuda kamuoyuna açıklama yapmak zorundasınız. Eğer sessiz kalırsanız siz de CHP'deki taciz ve tecavüzlere ses çıkaramayan Kılıçdaroğlu durumuna düşersiniz.