Büyük lider

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı.

Bir kez daha büyük lider olduğunu ortaya koydu.

Başkan Erdoğan, tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemiz için ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemine imza attı.

Demokrasi ve hukukun güçlendirilmesi, ekonomik gelişme ve refahın artırılması, Türkiye'nin dünya ile entegrasyonunun hızlandırılması yolunda muhteşem bir manifestoyu aziz milletimiz için açıkladı.

Başkan Erdoğan Külliye'de konuşurken, yaptıkları bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden.

Erdoğan, 1970'lerin ortasından itibaren aktif siyaset yapan, güçlü hitabet yeteneği, mücadeleci kişiliği ve karizmatik yapısıyla Türkiye'de olduğu kadar dünyada da tanınan büyük bir liderdir.

Ordunun siyasete müdahalesini engellemeyi başaran, yenilikçi siyasi görüşleri ve reformcu uygulamaları ile Türk siyasi tarihinde temayüz etmiş bir siyasi harekettin öncüsüdür.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yenilikçi ve reformist siyaset anlayışına dayalı uygulamaları hayata geçirdikçe büyümesi, tabuları yıktıkça Azız Milletin gönül dünyasında büyük yer etmesi tesadüf değildir.

Hukuk, demokrasi ve yönetim (bürokrasi) alanlarında köklü reformlar yaparak Yeni Türkiye inşasında çok etkin rolünü sürdürmektedir.

Başkan Erdoğan, Türkiye'de de toplum değişmesini en iyi okuyan bir liderdir.

Dış ve yerel gelişmeler, içeride ortaya çıkan yeni eğilimleri, ihtiyaçları çok iyi okuduğunu gösteren, İnsan Hakları Eylem Planı başka reformların da habercisidir. Bu plan, ekonomi, hukuk, demokrasi, eğitim, refah, ulaşım, sağlık ve güvenlik için daha güçlü ve yeni reformları da beraberinde getirecektir.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile yeni reformlar hayata geçecektir.

Bu reformlar sayesinde Türkiye'mizin yıldızı daha da parlayacaktır.

Aziz milletimizle birlikte Başkan Erdoğan'ı takip etmekten mutluyuz.

Ne mutlu, reformlar Türkiye'sinde yaşamak.

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