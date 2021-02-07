Darbelerin arkasında derin ABD var

BU ABD'li yöneticiler yüzsüz! Gözümüzün içine baka baka "15 Temmuz FETÖ darbesinin arkasında biz yokuz" diyorlar. Ayıptır ayıp. Peki, 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın arkasında konumlanan, darbelere giden cehennem yollarına taş döşeyen DERİN ABD GERÇEĞİ APAÇIK ORTADA. 1953 yılında, Musaddık, İran'da Başbakan olduktan sonra Derin ABDİngiliz şirketlerinin kanını emdiği İran petrollerini millileştirince, CIA darbesiyle devrildi. İran'da Başbakan Musaddık'ı deviren 1953 darbesinde İngiltere ve ABD'nin sorumluluğu biliniyordu ancak Derin ABD ve İngiltere inkar ediyordu.

Aradan 51 yıl geçtikten sonra Amerikan Ulusal Güvenlik Arşivi, İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın bir askeri darbeyle devrilmesinin 60. yıl dönümünde CIA'nın söz konusu 1953 İran darbesinde sorumluluğunu kanıtlayan belgeleri yayınladı. Belgelere göre 1953 yılındaki Musaddık darbesi, Kıbrıs'ta İngiliz Agratur Üssü'nde planlandı.

Kıbrıs'tan yönetildi. CIA ve MI6 tarafından komuta oradaydı, iş oradan yürütüldü.

Ne tesadüf. Aradan 7 yıl geçtıkten sonra 27 Mayıs 1960'da demokrasi şehidi Adnan Menderes'i devirdiler, bu ruhsuz, vicdansız ABD. Musaddık darbesinin kopyası Türkiye'de kurgulandı.

2002 yılından başlayarak, Milli lider Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, kuşatıldığı Anadolu toprakları dışına taşmaya, yakın coğrafyasında Derin ABD-Avrupa tarafından kurgulanmış tezgâhları birer dağıtmaya başlamıştı. Ve 15 Temmuz 2016'da Derin ABD ajanları FETÖ'yü kullandı. Ama Başkanımız Erdoğan sayesinde amacına ulaşamadı. Türkiye'nin ABD'ye yönelik suçlamalarının arkasında birkaç etken yer alıyor. Bunların başında dönemin ABD Başkanı Obama, yardımcısı Biden ve ABD kurumları yetkililerin darbe girişiminin ilk saatlerinde net bir tavır takınmamış ve sonucunu beklemişlerdir.

FETÖ firarisi Adil Öksüz 15 Temmuz'dan önce ABD'ye gitti ve darbeyle ilgili nihai CIA ajanı FETÖ'yle beraber karar burada alındı. Amerikan Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz FETÖ yapılanması ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılandı. "Gölge CIA" düşünce kuruluşu Stratfor, Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçağın uçuş takip uygulamalarından takip edilmesini sağlayacak bilgileri yayınladı. 15 Temmuz'da İncirlik'teki komutan ABD'ye sığınmak istiyordu.

Meclis'i bombalayan uçaklara benzini İncirlik'ten kalkan tanker uçağı verıyordu.

SONUÇ: Evet. 15 Temmuz darbe girişiminın ardında Derin ABD var. Türkiye, olanları ve olası gelişmeleri bu çerçeve içinde düşünüyor.

"Milli ruhumuz, milli duruşumuz" Derin ABD'nin kabusu olacaktır. ANLAŞILDI MI ABD MUHİPLER CEMİYET'İNE KAYITLI AMERİKANOFİLLER?

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