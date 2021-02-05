14 Nisan 1912'de Güney Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'den Amerika'ya ilk seferini yapan "Titanic" isimli gemi, dünyanın en büyük deniz felaketine doğru ilerliyordu. Gemi, gözcülerinin yoğun sis sebebiyle fark edemedikleri buz dağı ile çarpıştı. 20 dakikalık dikkatsizlik sonucu buz dağı gemiyi sancak tarafından kağıt gibi derinlemesine yırttı. O gün 1500 kişinin ölümüne neden olan Titanik kazası, sayısız kitap, film ve diziye ilham verdi. Bugün CHP'de buz dağına çarparak batan TITANIK'İN kamaralarını görüyoruz. Odalar da Titanik batarken, kamara kavgası yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elemanlarına tanık oluyoruz. Gemi batarken, kimin hangi kamarada kalacağı kavgası tüm hızıyla sürüyor. 'CHP yüzünden sol parti kurulamıyor. CHP müze olsun. Bizler de rahatça yola çıkalım" diyerek yola çıkan sonradan çark ederek CHP yönetimine el koyan 10 Aralıkçılar'la kendilerini 29 Ekimci olarak tanıtan Atatürkçü-Cumhuriyetçi kavgası sürüyor. Muharrem İnce parti kuruyor. İnce diyor ki, "BEN HER HAFTA FARKLI BIR SKANDAL YAŞANAN PARTİDE SİYASET YAPMAYA MECBUR MUYUM?" CHP'de 10 Aralıkçılar, Atatürkçü ve ulusalcıları temizledi. Atatürk'ün kurduğu partide İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ben Atatürk demem" konuşması yaptı. Kaftancıoğlu tarafından liste dışına itilen Tuncay Özkan "İçimizdeki bazı gözü dönmüşlerin dedikodu yayışlarını üzüntü ile izliyorum. Bu insanların hakikat aynaları kırıktır" dedi. Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP'de peş peşe patlak veren taciz vakalarına sessiz kalmadı. Kendisini şov yapmakla eleştiren Kaftancıoğlu'nu taciz vakalarını örtbas etmekle suçladı. İyi Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ HDP yakınlığıyla tanınan CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun, (CHP-HDP-İP) gizli anayasasından bahsetti. Kendilerine '29 Ekim Gücü' adını veren üç milletvekili, yazdıkları mektupta, 10 Aralık Hareketi'nin CHP'yi ele geçirmesine, partinin HDP'yle ittifak kurmasına ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yakınlaşmasına itiraz ettiler. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi çok açık konuştu: "Kurucu felsefeye aykırı tercihler olmaz. Abdullah Gül ve türevleri olmaz. 'PKK terör örgütüdür' demeyenlerle iş tutulmaz. Cumhuriyet yıkıcılarla ve kumpasçılarla dostluk olmaz. Hem özgüvensizlik, hem ürkeklik, hem liyakatsizlik hem Çelebi olmaz. Atatürk, Cumhuriyet ve Halk için boynumu kaldırıyorum. CHP istikametten saptı.100 yıl sonra bugün Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır.''

SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si aynen TİTANİK gibi batıyor. Buz dağına çarpması sonucu sulara gömülen Titanik batarken orkestranın hiç susmadığı biliniyor.